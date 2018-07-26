Клиент Telia глубоко разочарован: почему они рекламируют в интернет-магазине дешевые телефоны, которые невозможно купить?

Интернет-магазин Telia рекламирует дешевые телефоны, которые на самом деле купить невозможно.

К Geenius обратился читатель, который был возмущен, что Telia показывает в интернет-магазине в меню распродажи помимо более дешевых телефонов и устройства, которые на самом деле уже закончились или которые просто невозможно заказать в интернет-магазине.

Марина Бахманн из Telia пояснила, что сейчас в интернет-магазине Telia технический сбой, из-за которого клиентам показывают товары, которые находятся на складах техников Telia и которые заказать невозможно. "Мы занимаемся устранением сбоя и приносим извинения за неудобства", — добавила она.

Она пояснила, что помимо находящихся на распродаже товаров, которые клиент может купить в интернет-магазине, в интернет-магазине показывают и находящиеся на складах представительств товары, которые клиент может в случае интереса заказать через представительство, и соответствующая отметка имеется рядом с товаром.

"Вдобавок в случае, если товар в интернет-магазине забронирован клиентом, но клиент еще не оформил свой заказ до конца, этот товар виден другому клиенту", — сказала она.