Клиент сдал в ремонт дорогое кольцо, а получил обратно дешевую копию

Как утверждает клиент, продавец огласил стоимость работ — 25 евро, но позже позвонил и сказал, что нужно будет сделать больше, чем предполагалось, и это обойдется в 80 евро. Клиент согласился.

Через две-три недели продавец по телефону сообщил о том, что спалил бриллианты, но пообещал заменить их новыми. Он выдал клиенту счет с пометкой, что обязуется вернуть кольцо в первозданном виде. Через какое-то время продавец позвонил клиенту снова и сообщил, что сломал и топаз, но также пообещал купить новый.

По утверждению потребителя, продавец полностью сломал кольцо: новый камень не соответствовал оригиналу, полностью отсутствовал декор из бриллиантов, а белое золото было заменено на неизвестный металл.

Потребитель потребовал возврата стоимости кольца, то есть 1300 евро.

Продавец ни на требование потребители, ни на запрос комиссии по решению потребительских споров не ответил. Рассмотрев случай, комиссия постановила, что продавец настолько испортил кольцо, что восстановлению оно не подлежит, в связи с чем отказ от договора со стороны потребителя является полностью оправданным.