14.11.2018, 11:40

Клиент сдал в ремонт дорогое кольцо, а получил обратно дешевую копию

 (11)
rus.delfi.ee
EST 27
Perekonnaseisuamet saab registreerida abielu
Foto: Priit Simson

В марте этого года клиент принес в Dunstan Gold для ремонта кольцо из белого золота с топазом и бриллиантами.

Как утверждает клиент, продавец огласил стоимость работ — 25 евро, но позже позвонил и сказал, что нужно будет сделать больше, чем предполагалось, и это обойдется в 80 евро. Клиент согласился.

Через две-три недели продавец по телефону сообщил о том, что спалил бриллианты, но пообещал заменить их новыми. Он выдал клиенту счет с пометкой, что обязуется вернуть кольцо в первозданном виде. Через какое-то время продавец позвонил клиенту снова и сообщил, что сломал и топаз, но также пообещал купить новый.

По утверждению потребителя, продавец полностью сломал кольцо: новый камень не соответствовал оригиналу, полностью отсутствовал декор из бриллиантов, а белое золото было заменено на неизвестный металл.

Потребитель потребовал возврата стоимости кольца, то есть 1300 евро.

Продавец ни на требование потребители, ни на запрос комиссии по решению потребительских споров не ответил. Рассмотрев случай, комиссия постановила, что продавец настолько испортил кольцо, что восстановлению оно не подлежит, в связи с чем отказ от договора со стороны потребителя является полностью оправданным.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Полицейская операция в Тарту: один подозреваемый задержан. Разыскиваются автоугонщики с литовскими номерами!

14.11.2018
Полиция просит: если кто-то заметит в Тарту или в окрестностях подозрительный легковой автомобиль с литовскими номерами — незамедлительно сообщите об этом по номеру 112!
Подробнее

Официально: Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии

14.11.2018
Сегодня покинувшие Партию реформ Имре Соояэр и Андрей Коробейник сообщили о своих дальнейших планах. Они будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу по спискам Центристской партии.
Подробнее





-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106861001
182,70 €
109,62 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

TS Laevad может начать сокращать одних работников, чтобы поднять зарплаты другим

14.11.2018
В конце октября организатор паромного сообщения в Вяйнамери TS Laevad OÜ сообщил, что для того, чтобы поднять зарплаты матросам, в качестве одно из вариантов можно уменьшить количество механиков, пишет Saarte Hääl.
Подробнее


По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, подозреваемый в вымогательстве

14.11.2018
В конце прошлой недели полицейские Идаской префектуры задержали двух мужчин, которых есть основание подозревать в вымогательстве. По разрешению суда 9 ноября один из подозреваемых был взят под стражу.
Подробнее


ФОТО И ВИДЕО DELFI: Налоговая накрыла банду наркоторговцев: изъяли 900 гр кокаина и 28 кг марихуаны

14.11.2018
В начале ноября сотрудники Налогово-таможенного департамента в рамках уголовного дела задержала организатора контрабанды марихуаны и кокаина, местного перевозчика и скупщика.
Подробнее

Читательница Delfi: День отца и День матери — зачем эти праздники?

14.11.2018
День пап в Эстонии отмечается обычно во вторые выходные ноября. В этот праздник дети обычно делают поделки вместе с папами, по всей Эстонии проводятся мероприятия, посвященные дню пап, дети поздравляют своих героев – своих отцов. Я стала задумываться, а не разделение ли это мужчин по разные стороны баррикад?
Подробнее

“Зарядка” для телефона постоянно воткнута в розетку: чем это грозит?

14.11.2018
Мы все не раз слышали, что “перезаряжать” мобильный телефон (т.е. оставлять его на зарядке после того, как заряд батареи достигает 100%) — плохо и может снижать емкость аккумулятора. Но задумывались ли вы о том, как этот процесс влияет на само зарядное устройство?
Подробнее