Клиент против кассира Grossi: он обвиняет ее в незнании госязыка и грубом общении, она его — во лжи и оскорблениях

По его словам, на вопрос, заданный на эстонском, почему кассир кричит на него на русском, она на повышенных тонах ответила, что не разговаривает на эстонском и если он хочет что-то спросить, пусть спрашивает по-русски. Она якобы использовала довольно грубые выражения в разговоре с ним, когда он спросил ее имя, чтобы сообщить об инциденте управляющему магазина, и вообще заявила, чтобы он больше в этом магазине не появлялся.

Хекконенс отметил, что вторая женщина-кассир не пожелала назвать ему имя хамки и говорила также только на русском. ”Когда я вышел из магазина Grossi и оказалось, что нет, я все же живу в Эстонской Республике и вышел только что из магазина в центре города. Мистика!” — подводит итог мужчина.

Кассир поведала другую историю

После того, как на Delfi Kasulik вышла статья с обвинениями Хекконенса, в редакцию позвонила сама кассир, с которой у мужчины произошел конфликт. Женщина представилась как Марианна и на чистом эстонском изложила свою версию событий.

Как рассказала Марианна, в тот день старший по смене попросил ее пересчитать кассу в связи со срочным заказом. Людей тогда в очереди не было. Через какое-то время, пока кассир пересчитывала деньги, подошел мужчина с пивом, а за ним встал как раз Хекконенс.

”Он подождал немного, а затем спросил у меня: ”Вам обязательно делать это прямо сейчас?”. Я ответила, что, пожалуйста, подождите. После этого он начал кричать, что мол вы все сбежали из психушки. Затем он ушел из очереди, и у меня могло действительно вырваться на русском что-то типа ”у людей могло бы быть больше терпения”, — описала Марианна начало инцидента.

По ее словам, мужчина вернулся к кассе и сказал ей по-русски: ”Ты — дура, и не должна здесь работать!” Марианна и ее коллега объяснили ему, зачем нужно именно сейчас считать деньги, и снова попросили подождать, но он не успокоился, бросил покупки и ушел, сопровождая все это криками.

Женщина утверждает, что Хекконенс сам начал кричать по-русски, хотя кассиры несколько раз предлагали ему перейти на эстонский и общались с ним только лишь по-эстонски. Она и ее коллега отрицают, что отказывались говорить с мужчиной по-эстонски и предлагали ему уйти, если ему что-то не нравится.

Марианна добавила, что мужчина угрожал пожаловаться в главную контору Grossi в Раквере, а также написать в СМИ.

Кто говорит правду?

Delfi Kasulik вновь обратился к Хекконенсу, чтобы получить его комментарий насчет утверждений кассира.

”Если кассир сегодня говорила так хорошо по-эстонски с Delfi, то возникает вопрос, почему она тогда напрочь отказалась использовать эстонский язык на своем рабочем месте?” — недоумевает специалист по связям с общественностью.

Он признает, что действительно перешел на русский язык при общении с кассиром — потому что другого языка она якобы не понимала. А вот угрозы пожаловаться в главную контору и в СМИ — абсурд: ”Что это даст мне или кому-то другому?”

Также он назвал выдумкой все остальную часть рассказа — и про психушку, и про нежелание говорить с кассирами по-эстонски.

”Я никогда еще не встречал такого искажения фактов и желчи”, — подытожил Хекконенс.