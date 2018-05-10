10.05.2018, 20:31

Клиент против кассира Grossi: он обвиняет ее в незнании госязыка и грубом общении, она его — во лжи и оскорблениях

 (51)
rus.delfi.ee
EST 15
Oleg Gross ja tema lapsed
Grossi toidukaubad alustas tegevust 1991. aastal kahe kauplusega. Algusaastatel rajati kaupluseid ainult Lääne-Virumaale. Tänaseks on ettevõttel oma keskladu ning 60 toidu- ja esmatarbekauplust ja 3 tööstuskaupade kauplust mitmel pool Eestis.Foto: Sven Arbet

Известный специалист по связям с общественностью Рено Хекконенс рассказал Delfi Kasulik о грубом поведении кассира столичного магазина Grossi, которая якобы отказалась говорить с ним по-эстонски. Позже в редакцию Delfi позвонила сама кассир и на отличном эстонском изложила свою версию событий, грубияном в которой оказался сам клиент. Кто же прав?

"До этого момента думал, что продуктовые магазины Grossi принадлежат Олегу Гроссу. Я ошибался! Они принадлежат обзывающей клиентов на русском языке кассирше!” — возмущается Рено Хекконенс.

Как рассказал Хекконенс Delfi, инцидент произошел 6 мая в 16:30 в магазине Grossi на улице Ластекоду в Таллинне. Кассиры долго пересчитывали кассу, и когда ему надоела ждать и он вышел из образовавшейся очереди, одна из кассиров буркнула: ”Нервы надо иметь”.

”Видимо, кассирша думала, что я не понимаю русский язык. Но я понимаю, так как я из двуязычной семьи. Я вернулся назад, чтобы спросить, зачем она мне это сказала, на что кассирша начала по-русски кричать, что это якобы не мое дело и что если мне что-то не нравится, я могу уйти”, — описывает Хекконенс инцидент.

По его словам, на вопрос, заданный на эстонском, почему кассир кричит на него на русском, она на повышенных тонах ответила, что не разговаривает на эстонском и если он хочет что-то спросить, пусть спрашивает по-русски. Она якобы использовала довольно грубые выражения в разговоре с ним, когда он спросил ее имя, чтобы сообщить об инциденте управляющему магазина, и вообще заявила, чтобы он больше в этом магазине не появлялся.

Хекконенс отметил, что вторая женщина-кассир не пожелала назвать ему имя хамки и говорила также только на русском. ”Когда я вышел из магазина Grossi и оказалось, что нет, я все же живу в Эстонской Республике и вышел только что из магазина в центре города. Мистика!” — подводит итог мужчина.

Кассир поведала другую историю

После того, как на Delfi Kasulik вышла статья с обвинениями Хекконенса, в редакцию позвонила сама кассир, с которой у мужчины произошел конфликт. Женщина представилась как Марианна и на чистом эстонском изложила свою версию событий.

ТОП

Как рассказала Марианна, в тот день старший по смене попросил ее пересчитать кассу в связи со срочным заказом. Людей тогда в очереди не было. Через какое-то время, пока кассир пересчитывала деньги, подошел мужчина с пивом, а за ним встал как раз Хекконенс.

”Он подождал немного, а затем спросил у меня: ”Вам обязательно делать это прямо сейчас?”. Я ответила, что, пожалуйста, подождите. После этого он начал кричать, что мол вы все сбежали из психушки. Затем он ушел из очереди, и у меня могло действительно вырваться на русском что-то типа ”у людей могло бы быть больше терпения”, — описала Марианна начало инцидента.

По ее словам, мужчина вернулся к кассе и сказал ей по-русски: ”Ты — дура, и не должна здесь работать!” Марианна и ее коллега объяснили ему, зачем нужно именно сейчас считать деньги, и снова попросили подождать, но он не успокоился, бросил покупки и ушел, сопровождая все это криками.

Женщина утверждает, что Хекконенс сам начал кричать по-русски, хотя кассиры несколько раз предлагали ему перейти на эстонский и общались с ним только лишь по-эстонски. Она и ее коллега отрицают, что отказывались говорить с мужчиной по-эстонски и предлагали ему уйти, если ему что-то не нравится.

Марианна добавила, что мужчина угрожал пожаловаться в главную контору Grossi в Раквере, а также написать в СМИ.

Кто говорит правду?

Delfi Kasulik вновь обратился к Хекконенсу, чтобы получить его комментарий насчет утверждений кассира.

”Если кассир сегодня говорила так хорошо по-эстонски с Delfi, то возникает вопрос, почему она тогда напрочь отказалась использовать эстонский язык на своем рабочем месте?” — недоумевает специалист по связям с общественностью.

Он признает, что действительно перешел на русский язык при общении с кассиром — потому что другого языка она якобы не понимала. А вот угрозы пожаловаться в главную контору и в СМИ — абсурд: ”Что это даст мне или кому-то другому?”

Также он назвал выдумкой все остальную часть рассказа — и про психушку, и про нежелание говорить с кассирами по-эстонски.

”Я никогда еще не встречал такого искажения фактов и желчи”, — подытожил Хекконенс.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жертвы домогательств Игоря Манга и юбилей Арнольда Рюйтеля

10.05.2018
Сегодня, 10 мая, стало известно, что после вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Газета Maaleht прекратила с ним сотрудничество, а полиция начала производство в отношении Манга. Но есть и более приятные новости: в этот день президент Эстонии Арнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Об этом, а также о многом другом, читайте в нашей подборке главного за этот четверг.
Подробнее



Клиент против кассира Grossi: он обвиняет ее в незнании госязыка и грубом общении, она его — во лжи и оскорблениях

10.05.2018
Известный специалист по связям с общественностью Рено Хекконенс рассказал Delfi Kasulik о грубом поведении кассира столичного магазина Grossi, которая якобы отказалась говорить с ним по-эстонски. Позже в редакцию Delfi позвонила сама кассир и на отличном эстонском изложила свою версию событий, грубияном в которой оказался сам клиент. Кто же прав?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Сборная Латвии дала бой американским звездам

10.05.2018
В четвертом туре чемпионата мира по хоккею сборная Латвии уступила в овертайме США - 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Победную шайбу американцы забросили в большинстве на 62-й минуте. Портал Delfi провел текстовую онлайн-трансляцию матча в Хернинге.
Подробнее

Юбилейное интервью Арнольда Рюйтеля Delfi: о вступлении в компартию, противостоянии Москве и страданиях жены

10.05.2018
Сегодня президент Эстонии Арнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Именинник дал Eesti Päevalehelt и Delfi интервью, в котором рассказал экс-телеведущей Майре Аунасте о пути Эстонии к независимости и том, как его жене пришлось из-за него страдать.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €
-35% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPGYB/02
99,- €
64,35 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Реновация трамваев в Таллинне затягивается из-за проблем с чешской фирмой

10.05.2018
По словам директора службы трамвайного движения TLT Андреса Вяэна, занимавшаяся реновацией 14 трамваев чешская фирма проделала плохую работу: отремонтировано всего 10 трамваев да и те некачественно.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ