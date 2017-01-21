В редакцию обратился клиент, который приобрел в интернет-магазине 01.ee фотоаппарат, но товар ему не подошел и он его вернул. По словам покупателя, это было сделано еще весной прошлого года, но денег он так и не получил.

Выяснилось, что комиссия по потребительским спорам не удовлетворила заявление клиента о возврате всей суммы покупки. По словам представителя Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда, в 2016 году в связи с OX Eesti OÜ к ним поступило шесть обращений за разъяснениями, а также три заявления в комиссию по потребительским спорам. ”В рамках предварительного производства торговец всегда представлял департаменту свою точку зрения”, — отметила она.

По словам представителя 01.ee Евгения Савицкого, магазин активно сотрудничает с департаментом в вопросе поступивших жалоб, и за все это время комиссия выносила решения как в пользу магазина, так и в пользу клиента. ”Все вынесенные в пользу клиента решения с наше стороны были исполнены”, — отметил он. Комментируя ситуацию с фотоаппаратом, Савицкий говорит, что перед возвратом клиент пользовался камерой и что торговец имеет право требовать возмещения возникшей в результате использования разницы в цене.

”Так было и с этим фотоаппаратом. Мы предложили клиенту 80% от стоимости, так продать его как новый уже не представлялось возможным. Клиент отказался от нашего предложения и потребовал 100%-ого возврата. В связи с этим мы стали ждать следующих шагов со стороны клиента. Свою позицию мы изложили летом в двух письмах. К сегодняшнему моменту клиент уже получил обратно сумму в размере 80% от стоимости товара”, — сказал Савицкий.