Клиент о прокате велосипедов в Таллинне: у двух велосипедов были сдуты шины, у другого слетела цепь. Бессмысленная услуга!

Мужчина хотел воспользоваться услугой фирмы Sixt и взять в прокат велосипед, но из-за возникших проблем он так и не смог покататься.

"В пункте проката у театра "Эстония" был велосипед, но он был недоступен. В пункте проката у остановки Кунстиакадеэмия были два велосипеда, у обоих сдуты шины. На Мере пуйестеэ были два велосипеда, лишь один доступен, и у него слетела цепь", — рассказывает клиент о попытке взять в прокат два велосипеда.

Кроме того приложение показывало, что в пункте проката на площади Вабадузе есть один велосипед, но на самом деле его там не оказалось.

"Мы сдались, абсолютно бесполезная услуга", — пишет клиент.

"Буду теперь пытаться удалить свой аккаунт, обещали вернуть 10 евро, надеюсь, с этим пойдет лучше, чем с прокатом велосипеда", — добавляет клиент, которому пришлось создать приложении аккаунт и внести туда деньги.

Как сообщает представитель Sixt, фирма приносит клиенту извинения за возникшие проблемы: "Опыт, который был у клиента, недопустим и мы должны улучшить качество своих услуг".

По словам фирмы, велосипеды проверяются каждый день после их возврата, и в большинстве случаев они сломаны. Также в их приложении возникла техническая неисправность, которая не позволяла брать на прокат некоторые велосипеды, которые были доступны.

"Опыт клиентов показывает, что мы должны проводить технический контроль еще чаще", — сообщает представитель Sixt.