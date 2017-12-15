Клиент Maxima: все мы знаем, что случилось с сетью, которая отказалась от белых ценников

Клиент Maxima выразил недоумение по поводу того, что магазин отказался от ценников белого цвета для товаров по обычной цене и заменил их на желтые.

По мнению клиента, новое решение выглядит дешевым, ценники трудно различимы и существенно влияют на потребительское поведение. ”Наверняка возросли и связанные с печатью расходы. Трудно различить издалека и черную цену на красном ценнике. Это может оказаться для Maxima сюрпризом, но это сильно нарушает целенаправленное восприятие информации потребителем”, — считает он и отмечает, что изменения непременно снизят долю импульсивных покупок.

”Последняя сеть, которая попыталась внедрить желтые ценники, была Säästumarket. История ее успеха всем известна”, — говорит он.

По словам руководителя службы по связям с общественностью Maxima Кати Любобратец, в магазинах Maxima возможно приобрести более 30 000 разных товаров, из которых на 1000 с октября месяца установлена постоянная выгодная цена. ”Для того, чтобы клиенту было ясно, о чем идет речь: об обычной цене, предложении для постоянных клиентов или скидке, в октябре мы ввели в использование ценники трех различных цветов — желтые, оранжевые и красные. При выборе цветов мы руководствовались, прежде всего, общеевропейской практикой. Особое внимание мы уделили тому, чтобы ценники были хорошо различимы и читаемы. Полученные к настоящему моменты отзывы клиентов показывают, что новые ценники ясны и понятны”, — заверяет Любобратец.