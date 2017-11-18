Клиент Euronics месяц в неведении ждал своего заказа и потерял всякую веру в интернет-магазины

В редакцию обратился клиент Euronics и рассказал о том, как купленный им в интернет-магазине товар вместо нескольких дней шел до него около месяца.

"18 октября жена заказала в интернет-магазине Euronics мешки для пыли Hoover. Мы хотели получить их в ласнамяэском магазине. Было написано, что это займет до трех рабочих дней. Время шло, но товара все не было. Через 12 дней я позвонил на инфотелефон Euronics и поинтересовался, когда прибудет товар. Они обещали перезвонить. Через несколько часов поступил звонок, и мне обещали, что через 2-3 дня товар будет в магазине и что просто произошла какая-то техническая неувязка”.

Как бы то ни было, к обещанному сроку товар не поступил. Райдо снова связался с фирмой, ему снова обещали перезвонить, но не перезвонили.

”6 ноября я позвонил еще раз и попросил поговорить с заведующим, поскольку с обслуживающим клиентов я уже достаточно пообщался. Мне обещали, что заведующий перезвонит, но этого не случилось. 9 числа жена позвонила в фирму и попросила контакт кого-то из начальства, так как в интернете имеется лишь номер инфослужбы. И ничего более. Контактов ей никто не дал, но пообещали непременно связаться на следующий день. Но не связались”, — возмущается Райдо и говорит, что потерял всякую веру в интернет-торговлю.

13 ноября товар все же прибыл в магазин, и на следующий день Райдо забрал его. ”В магазине никто тоже не извинился. Я хотел поговорить с заведующим, но его не было”, — говорит мужчина.

Руководитель коммуникационной службы Euronics Кристьян Терас принес извинения за случившееся: ”Речь ни в коем случае не идет об обычной ситуации, и мы очень сожалеем о случившемся. Мы принесли клиенту свои извинения и пообещали вынести из ситуации урок во избежание повторения подобных случаев”.