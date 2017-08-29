Кландорф: сведения о повышении в Нымме цены на вывоз мусора ложны

Несмотря на распространяемые в прессе сведения о повышении в Нымме цены на вывоз отходов, вице-мэр Таллинна Калле Кландорф утверждает, что никаких изменений в ценах не будет.

Более того, он заявляет, что не видит в изменении цены никакой необходимости: "Мы нашли эффективное временное решение по вывозу отходов из 2-й зоны в Нымме и 10-й зоны в Ласнамяэ, где официально перевозчиком остается попавшая в сложную ситуацию фирма "Baltic Waste Management" (BWM), но реально работу выполняет субподрядчик — Таллинский центр вторичного использования отходов, которому и перечисляются все деньги за вывоз. Это заслуживающее доверия предприятие, принадлежащее городу. Таким образом, ни один проблемный перевозчик сейчас Нымме не обслуживает. Конечно, данный вариант — не идеальный, но интересы жителей от него не страдают, и центр справится с работой при нынешнем уровне цен. Во всяком случае, он о повышении даже не заикался".