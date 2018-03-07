Kiviõli Keemiatööstus увеличивает прибыль с поддержкой государства

В период 2014-2020 гг. на усовершенствование использования ресурсов предприятий эстонской горнодобывающей и обрабатывающей промышленности будет направлено ок. 220 миллионов евро, и половина из этой суммы поступит из структурных средств Европейского союза.

Анализ эффективности использования ресурсов в Эстонии – это довольно новая тема, в т.ч. для компании Kiviõli Keemiatööstus. И все же именно проведение аудита в рамках меры «Ресурсоэффективность предприятий » является предпосылкой для ходатайства о получении инвестиционной помощи. Для какого именно проекта компания Kiviõli Keemiatööstus ходатайствует о получении средств, выяснится в ближайшем будущем, и в целях финансирования проведения аудита через Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) было получено 6250 евро.

Основной сферой деятельности компании Kiviõli Keemiatööstus, которая входит в состав Alexela Group, преимущественно является сланец, а в качестве побочного продукта его производства – производство тепло- и электроэнергии. Предприятие, которое было создано в 1922 году, ведет добычу в карьере в северной части Кивиыли и в год производит до 65 000 тонн сырого сланцевого масла. Кроме того, фирма производит щебень из известняка, который остается при добыче сланца.

По словам руководителя отдела окружающей среды компании Alexela Group Андре Захарова, был проявлен интерес к анализу эффективности использования ресурсов, т.к. были обнаружены сферы, в которых можно было бы вести работу более эффективно. В ходе поиска инвестиций как раз и была найдена данная мера, которая предлагает для этого прекрасные возможности, т.к., помимо инвестиционной поддержки, в рамках меры также оплачивается половина суммы расходов на проведение аудита эффективности использования ресурсов (до 7500 евро). «Основная польза, которую мы получили от аудита, заключалась в том, что, во-первых, мы обеспечили себе квалификационное условие для ходатайства о субсидии. Во-вторых, в отчете о проведении аудита было сформулировано десять рекомендаций о том, чем нам следует заниматься далее, или разработкой каких потенциальных проектов мы могли бы заняться, что предпринять, чтобы сделать свою производственную деятельность более эффективной с точки зрения использования ресурсов», – перечислил Андре Захаров основные бонусы меры для компании Kiviõli Keemiatööstus.

В число компаний, которые уже получили поддержку для реализации своих проектов в рамках меры «Повышение эффективности использования ресурсов на предприятиях», входят, например, компания Palmako (2 миллиона евро), которая при помощи субсидии осуществит ввод производственной линии на базе инновационного решения на заводе изделий из клееной древесины, компания Tootsi Turvas (101 730 евро) для сокращения объемов бесполезной траты ресурсов и образующихся отходов посредством приобретения мобильного измельчителя пней и предприятие Kiviluks (623 250 евро), которое за счет субсидии на повышение эффективности использования ресурсов обновит свою мобильное производственное подразделение.

В 2018 году продолжатся туры подачи ходатайств относительно повышения эффективности ресурсов как для проведения аудитов, так и для осуществления инвестиций.

Мера «Ресурсоэффективность предприятий»

Кто может ходатайствовать?

Аудит – горная промышленность, обрабатывающая промышленность (EMTAK B и C)

Инвестиционная субсидия – в данный момент 5 секторов, весной 2018 г. планируется расширить на все секторы обрабатывающей промышленности.



Соискатель субсидии (далее – соискатель) может быть коммерческим объединением, основная сфера деятельности которого соответствует кодам EMTAK 2008: горная промышленность (раздел B, подраздел 05-09); производство пищевой продукции (раздел C, подраздел 10) и производство напитков (раздел C, подраздел 11); деревообработка и производство изделий из древесины и пробки, за исключением мебели; производство изделий из соломы и плетеных изделий (раздел C, подраздел 16); производство бумаги и бумажных изделий (раздел C, подраздел 17); производство других изделий из неметаллических минералов (раздел C, подраздел 23). Финансируемая за счет средств, поступающих из структурных пособий бюджета Европейского союза на 2014-2020 гг., мера, посредством которой оказывается поддержка, помимо прочего, проведению аудитов, т.е. анализа потребления ресурсов, и инвестированию в более ресурсоэффективное производство.Кто может ходатайствовать?

Более точную информацию можно найти на домашней странице меры по повышению эффективности использования ресурсов, а с проектами, получившими финансирование, можно ознакомиться в блоге, посвященном повышению эффективности использования ресурсов.

Спонсором публикации статьи является Центр инвестиций в окружающую среду.