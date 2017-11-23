Китайский миллионер: даже очень маленькая Эстония может стать очень богатой страной

AngelVest, инвестиционный фонд из Китая намерен инвестировать в крупные компании Эстонии, чтобы обеспечить их доступ на глобальном рынке к компаниям в Китае, Азии, Северной Америке, с целью организации их совместной деятельности в Европе, сообщает компания в пресс-релизе.

В начале ноября по приглашению фирмы Tokenest Эстонию посетил китайский миллионер Дэвид Чен, представляющий серьезные финансовые структуры, в том числе фонд AngelVest. Чен встретился с депутатами Рийгикогу, представляющими как правящую коалицию (генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб), так и парламентскую оппозицию (депутат от Партии реформ Денис Бородич). Во встрече также участвовали председатель правления Tokenest Денис Цыро и научный руководитель международной организации GGlobalBusinessPortal, профессор Ханон Барабанер.

Во время этих встреч были рассмотрены возможности и условия становления Эстонии как серьезного международного финансового центра на базе использования новых финансовых инструментов и механизмов, таких как криптовалюта, блокчейн, биткоин и других.

Дэвид Чен выражает открытость криптографии и ICO*. Он готов работать с эстонскими регуляторами для создания лучших стратегий привлечения предпринимателей и инвесторов на местный рынок.

”В настоящее время идет масштабное социальное и экономическое переустройство мира, — заявил Чен. — Это переустройство происходит на фоне двух очень серьезных процессов — глобализации и регионализации. Мы хотели бы привести эту модель в Эстонию. Наша цель — инвестировать в крупные компании на местном уровне с целью обеспечения доступа на глобальном рынке к этим компаниям в Китае, Азии, Северной Америке. Криптовалюты и ICO стали инновационным средством демократизации процесса инвестирования венчурного капитала".

"Эстония может быть очень конкурентоспособной в своей политике регулирования, чтобы привлечь людей к образованию ICO здесь. Если законодательная среда будет дружественной для ICO, в Эстонии может быть создано множество венчурных фондов. С точки зрения моего многолетнего опыта в плане инвестиций, здесь можно найти самые конкурентные возможности, чтобы помочь эстонским компаниям найти большой рынок, например, в Китае или США”, — отметил он.

По мнению Михаила Корба, Эстония является хорошим примером цифрового государства. При этом передача правил криптовалюты является следующим логическим шагом в области дигитализации страны и укреплением ее конкурентоспособности на мировой арене.

”Необходимо изучить передовые методы регулирования из других юрисдикций, которые уже одобрили определенные законы в криптовалюте и сферах ICO, таких как, например, Гибралтар, Сингапур, и перенять эти правила для Эстонии, чтобы создать наилучшую политику регулирования для законного ведения ICO в Эстонии”, — добавил Корб.

AngelVest — начавшаяся с небольшого стартапа инвестиционная группа и фонд, основанный в Китае более 10 лет, состоящий в основном из американских эмигрантов с западным и восточным взглядами. Предложение AngelVest заключалось в том, чтобы инвестировать в глобальные возможности запуска ICO в реальный сектор экономики, с целью предоставления бизнесу доступа к крупным рынкам, таким как Китай и США, через наши существующие сети и возможности использования привлекаемых капиталов.

*ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — это выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты.