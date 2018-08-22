Китайцы хотят покорить эстонский рынок новым чудо-телефоном

Компания Xiaomi, ставшая четвертым в мире по величине производителем мобильных телефонов, представила на эстонский рынок свою новую модель Mi 8. Это первый топовый телефон крупной китайской фирмы, который у нас официально продается.
атрин Арон, коммерческий директор Tele2, сказала, что компания Xiaomi практически незаметно, но очень уверенно стала одним из ведущих в мире производителем мобильных телефонов.
«До сих пор компания с трудом прокладывала себе путь в Европу. И, поскольку название фирмы еще вызывает некоторые сомнения, за 500 евро можно приобрести ее телефон с такими техническим данными, за аналогичный которому другие производители запрашивают 700-800 евро», – сказала Арон и добавила, что после тестирования Xiaomi она готова смело его рекомендовать.
«Для сборки Mi 8 используются лучшие из доступных компонентов, кроме того, есть в нем и нечто особенное. Например, функция распознавания лица, реализуемая с помощью инфракрасной камеры, действительно моментально разблокирует телефон даже в полной темноте. К тому же это первый в мире смартфон, работающий на двух частотах GPS, что делает его особенно точным», – поделилась Арон.
«Это несколько неожиданно, но в Эстонии эту модель спрашивают довольно часто, и прежние, более дешевые модели Xiaomi у нас хорошо продаются», – добавила она.
Телефон Xiaomi Mi 8 имеет 6,21-дюймовый экран, процессор Snapdragon 845, 20-мегапиксельную фронтальную камеру и две 12-мегапиксельные тыловые камеры. Телефон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.
Вместе с топ-моделью Mi 8 в Эстонии в продажу поступили также телефоны Xiaomi среднего класса Mi A2 и Mi A2 Lite.