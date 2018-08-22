Китайцы хотят покорить эстонский рынок новым чудо-телефоном

атрин Арон, коммерческий директор Tele2, сказала, что компания Xiaomi практически незаметно, но очень уверенно стала одним из ведущих в мире производителем мобильных телефонов.

«До сих пор компания с трудом прокладывала себе путь в Европу. И, поскольку название фирмы еще вызывает некоторые сомнения, за 500 евро можно приобрести ее телефон с такими техническим данными, за аналогичный которому другие производители запрашивают 700-800 евро», – сказала Арон и добавила, что после тестирования Xiaomi она готова смело его рекомендовать.

«Для сборки Mi 8 используются лучшие из доступных компонентов, кроме того, есть в нем и нечто особенное. Например, функция распознавания лица, реализуемая с помощью инфракрасной камеры, действительно моментально разблокирует телефон даже в полной темноте. К тому же это первый в мире смартфон, работающий на двух частотах GPS, что делает его особенно точным», – поделилась Арон.

«Это несколько неожиданно, но в Эстонии эту модель спрашивают довольно часто, и прежние, более дешевые модели Xiaomi у нас хорошо продаются», – добавила она.