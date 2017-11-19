19.11.2017, 17:00

Китай спустил на воду первое в мире судно на электричестве

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Gazeta.ru
EST
Hiina lipp
фото иллюстративноеFoto: Mark Ralston, AFP

Первое в мире судно, работающее на электроэнергии, спустили на воду в китайском городе Гуанчжоу на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Водоизмещение судна составляет 2 тыс. тонн. Аккумулятор заряжается два часа. При полной зарядке оно может проплыть 80 километров.

Общая длина судна составляет 70,5 метра, ширина — 13,9 метра, осадка — 3,3 метра. Экипаж состоит из шести человек.

Технологию планируется применять также для пассажирского и технического водного транспорта.

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