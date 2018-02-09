Китай собрался перевернуть мировой рынок нефти

Китай начнет торги нефтяными фьючерсами в юанях на бирже в Шанхае с 26 марта, и иностранные инвесторы впервые смогут получить доступ к сырьевому рынку страны, объявила в пятницу Китайская комиссия по регулирования рынка ценных бумаг (CSRC).

На доработку такого контракта Китаю потребовалось 25 лет — первые попытки были предприняты на внутреннем рынке еще в 1993 году, но оказались неудачными, и годом позднее торги прекратились из-за высокой волатильности, сообщает агентство Bloomberg.

Переход к "нефтеюаням" может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках. Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти в дополнение к Brent и WTI, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике. Наиболее оптимистичные эксперты утверждают, что со временем китайская нацвалюта сможет потеснить доллар благодаря таким контрактам и общей мощи экономики КНР.

Скептики возражают, что этого точно не произойдет пока правительство Китая контролирует курс юаня. Так что даже если международные трейдеры согласятся на проведение торгов и расчеты в юанях, считать мировую цену на нефть они продолжат в долларах.

В 2017 году Китай обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти в мире — объем закупок составлял около 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва.

Торги будут проводиться на Шанхайской международной энергетической бирже — подразделении Шанхайской фьючерсной биржи. Контракт получит аббревиатуру INE. Размер партии составит 1 тысячу баррелей, минимальный шаг торгов — 0,1 юаня за баррель.

Когда в 2015 году в Шанхае появились фьючерсы на никель, объемы торгов ими в течение шести недель превысили эталонные операции с никелем на Лондонской бирже металлов (LME). Однако в Китае роль спекулятивных игроков выше, чем в Лондоне или Нью-Йорке, поэтому все сырьевые контракты отличаются более значительной волатильностью, отмечает Bloomberg.

Первоначально ценовые колебания нефтяных фьючерсов в юанях будут ограничены довольно узким коридором — по 4% в любую сторону с цены закрытия по итогам предыдущей торговой сессии.

Технические спецификации очень похожи на описание контракта на российскую нефть Urals. Китайский фьючерс предполагает содержание серы 1,5% по весу и плотность 32,0 в градусах API.

Торги будут проводиться с 9:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:00 по Пекину (4:00-6:30 и 8:30-10:00 мск).