Китай нашел способ сбалансировать товарооборот с Евросоюзом

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что для сбалансированного товарооборота с Евросоюзом, объединению необходимо ослабить ограничения на экспорт высоких технологий в Китай, передает gazeta.ru со ссылкой на ”Синьхуа”.

”Если Европейский союз снизит свои ограничения на экспорт высоких технологий в Китай, то это позволит сбалансировать торговлю”, — сказал премьер, выступая с итоговой речью на мероприятии ”две сессии”.

Ли Кэцян подчеркнул, что Китай продолжит открывать доступ на рынок для бизнеса из Евросоюза, а европейские инвестиционные компании, зарегистрированные в Китае, получат такое же отношение властей, как и местные китайские компании.

Ранее Ли Кэцян заявил, что китайские власти не планируют девальвацию юаня для стимулирования торговли, и его курс будет стабильным в 2017 году.

”Две сессии” — ежегодное политическое мероприятие в Китае. Заседания проводят Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).