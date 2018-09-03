Кипр наконец начинает борьбу с отмыванием денег

"Это щекотливая тема, — отмечает журналист. — Ведь богатые россияне — это не только хорошие клиенты кипрских банков, но и их важнейшие акционеры. Крупнейшим одиночным акционером Банка Кипра (Bank of Cyprus, BoC) является Виктор Вексельберг. Его компания Lamesa владеет 9,3% акций банка".

"Однако крупный акционер Вексельберг уже давно стал бременем для банка, — продолжает Хёлер. — С начала апреля Вексельберг находится в санкционном списке американского правительства, его активы в США были заморожены. Вексельбергом и его связями с Полом Манафортом, бывшим менеджером предвыборной кампании Дональда Трампа, интересуется и спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российское дело". По данным прокуратуры США, Манафорт прятал на иностранных счетах несколько миллионов долларов — прежде всего на Кипре".

В качестве еще одного примера тесной связи финансовой системы Кипра с Россией журналист называет Russian Commercial Bank (RCB), четвертое по величине кредитное учреждение острова. Главным акционером банка является ВТБ, второй по величине активов банк России.

По оценке инсайдеров, гражданам России, Украины и других стран бывшего СССР принадлежат на Кипре около 100 тыс. фирм. Многие из них осуществляют законную деятельность, другие были созданы специально для уклонения от уплаты налогов и отмывания "грязных" денег, говорится в статье.

По сей день Кипр привлекал не только своим непрозрачным реестром фирм и соблюдением банками конфиденциальности. Тот, кто инвестирует в недвижимость Кипра минимум 2 млн евро, может даже получить паспорт этого островного государства и стать гражданином ЕС. За один только прошлый год Кипр раздал 1013 таких "золотых паспортов" инвесторам и их семьям — прежде всего из России, подчеркивает автор публикации.

Как пишет Хёлер, связь между Россией и Кипром уходит корнями в историю. Первые контакты Русская православная церковь и православный Кипр установили еще 900 лет назад. Общее вероисповедание является сильным связующим звеном и по сей день.

По мнению Свена Гигольда, эксперта по экономике и депутата Европарламента от немецкой партии "зеленых", то, что к борьбе с отмыванием денег Кипр подстегнули США, является "заслуживающим благодарности шагом вперед, но одновременно и распиской Евросоюза в собственной недееспособности", передает Handelsblatt.