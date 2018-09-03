Кипр наконец начинает борьбу с отмыванием денег

Островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. Давление на правительство в Никосии оказывают в первую очередь США, сообщает журналист немецкого издания Handelsblatt Герд Хёлер, передает "Инопресса".
Долгое время Кипр считался прибежищем для бизнесменов из стран бывшего СССР, которые хотели спрятать здесь свои деньги от налоговых органов. В реестре Республики Кипр, население которой не насчитывает и 860 тыс. человек, зарегистрировано около 300 тыс. фирм. За сколькими из них скрываются российские собственники, никто не знает — именно эта секретность делает Кипр таким привлекательным для бизнесменов, желающих оставаться анонимными, повествует автор.
Однако теперь все меняется. Центральный банк Кипра 14 июня направил коммерческим банкам информационное письмо, согласно которому финансовые учреждения в будущем не должны иметь деловые отношения с фиктивными компаниями и прекратить уже существующие. По ожиданиям инсайдеров, в ближайшее время Центробанк соответствующим образом ужесточит и регулирующие механизмы. Это положит конец ориентировочно 40 тыс. фирм-однодневок на Кипре, говорится в статье.
При этом изменения происходят не благодаря давлению со стороны ЕС, а скорее вследствие вмешательства США, поясняет Хёлер. В частности, сообщается, что Маршалл Биллингсли, заместитель министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма, во время своего визита на Кипр этой весной оказывал сильное давление на кипрское правительство, призывая его положить конец сомнительным финансовым операциям российских олигархов на острове.
"Это щекотливая тема, — отмечает журналист. — Ведь богатые россияне — это не только хорошие клиенты кипрских банков, но и их важнейшие акционеры. Крупнейшим одиночным акционером Банка Кипра (Bank of Cyprus, BoC) является Виктор Вексельберг. Его компания Lamesa владеет 9,3% акций банка".
"Однако крупный акционер Вексельберг уже давно стал бременем для банка, — продолжает Хёлер. — С начала апреля Вексельберг находится в санкционном списке американского правительства, его активы в США были заморожены. Вексельбергом и его связями с Полом Манафортом, бывшим менеджером предвыборной кампании Дональда Трампа, интересуется и спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российское дело". По данным прокуратуры США, Манафорт прятал на иностранных счетах несколько миллионов долларов — прежде всего на Кипре".
В качестве еще одного примера тесной связи финансовой системы Кипра с Россией журналист называет Russian Commercial Bank (RCB), четвертое по величине кредитное учреждение острова. Главным акционером банка является ВТБ, второй по величине активов банк России.
По оценке инсайдеров, гражданам России, Украины и других стран бывшего СССР принадлежат на Кипре около 100 тыс. фирм. Многие из них осуществляют законную деятельность, другие были созданы специально для уклонения от уплаты налогов и отмывания "грязных" денег, говорится в статье.
По сей день Кипр привлекал не только своим непрозрачным реестром фирм и соблюдением банками конфиденциальности. Тот, кто инвестирует в недвижимость Кипра минимум 2 млн евро, может даже получить паспорт этого островного государства и стать гражданином ЕС. За один только прошлый год Кипр раздал 1013 таких "золотых паспортов" инвесторам и их семьям — прежде всего из России, подчеркивает автор публикации.
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Как пишет Хёлер, связь между Россией и Кипром уходит корнями в историю. Первые контакты Русская православная церковь и православный Кипр установили еще 900 лет назад. Общее вероисповедание является сильным связующим звеном и по сей день.
По мнению Свена Гигольда, эксперта по экономике и депутата Европарламента от немецкой партии "зеленых", то, что к борьбе с отмыванием денег Кипр подстегнули США, является "заслуживающим благодарности шагом вперед, но одновременно и распиской Евросоюза в собственной недееспособности", передает Handelsblatt.