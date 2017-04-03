Килька Briis в соусе кимчи выбрана лучшим продуктом Эстонии

По результатам конкурса лучшим рыбным изделием Эстонии была признана очищенная жареная килька Briis в соусе кимчи.

На завершившемся первом этапе конкурса ”Лучший продукт Эстонии 2017” серебряный знак в категории рыбных изделий получила очищенная жареная килька Briis в соусе кимчи.

”Нам особо приятно, что награды удостоен традиционный, любимый всеми продукт — выловленная в эстонских водах килька, — говорит руководитель по маркетингу Briis Кая Воолас. — Абсолютно весь производственный цикл мы осуществляем сами — от вылова до переработки и доставки на полки магазинов. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что это по-настоящему наш продукт — рожденный в наших холодных водах, созданный нашими людьми”.

Ранее изделия из кильки Briis уже неоднократно отмечались наградами в Эстонии и за рубежом — завоевывали золотые и серебряные медали на крупнейшей продуктовой выставке в Москве „Продэкспо”, четырежды были удостоены почетного знака ”Признанный эстонский вкус” и ”Лучший эстонский рыбный продукт”, а также становилась финалистом престижного конкурса пищевых продуктов в Брюсселе.

Несмотря на сложное положение в отрасли, действующая под торговой маркой Briis компания DGM Shipping AS продолжает реализовывать инвестиционные программы, рассчитанные на расширение ассортимента и географии экспорта. Так, в ближайшее время под торговой маркой Briis появятся принципиально новые изделия с использованием традиционного эстонской рыбы — кильки и салаки.

”За последний год, вопреки кризису в рыболовецкой отрасли, мы инвестировали в общей сложности 2,6 млн евро. Не последнюю роль в инвестиционной деятельности играет поддержка государства по линии PRIA”, — заключает Кая Воолас.

На текущий момент продукция DGM Shipping AS продается в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Белоруссии, Германии, Бельгии, Голландии, Люксембурге и даже в США. В Эстонии продукция Briis доступна во всех крупнейших торговых сетях.

Briis — это торговая марка работающего с 1994 года рыбоперерабатывающего предприятия DGM Shipping AS. Объем инвестиций в развитие производства компании, в общей сложности, превысил 10 миллионов евро. На предприятии в настоящий момент трудится около сотни человек.