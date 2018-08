KIK вновь открывает тур ходатайствования об инвестициях в ресурсоэффективность предприятий

Максимальная доля субсидии на инвестирование в рамках открывающегося 15 августа тура ходатайствования составляет 50% от пригодных расходов на один проект, однако точный процент субсидии будет зависеть от регуляций, действующих в отношении государственных субсидий. Максимальный размер субсидии на одного предпринимателя составляет 2 миллиона евро.

Подавать ходатайства в рамках тура ходатайствования можно в текущем порядке, а сам тур будет открыт до 30 июня 2019 года или до того, как будет исчерпан бюджет тура в 35 миллионов евро. О завершении тура будет сообщено на домашней странице KIK и в общегосударственных СМИ. Подача ходатайств будет осуществляться посредством среды э-ходатайствования. Более подробную информацию о туре ходатайствования можно найти на домашней странице KIK или получить у Сийма Умблея (627 4197, siim.umbleja@kik.ee).

Более подробно о программе субсидирования будет рассказано на конференции по круговому экономическому хозяйству ”Расходы в доходы”, которая пройдет 17-18 сентября в Культурном котле.

Инвестиции в ресурсоэффективность с суммарным бюджетом в 108 миллионов евро будут покрыты за счет средств меры ”Ресорсоэффективность предприятий”, которую разработало Министерство окружающей среды. Проекты финансируются из средств Европейского фонда регионального развития (ERF).

На сегодня субсидии получили 24 предприятия на общую сумму 21 миллион евро, а общая сумма инвестиций в промышленность превышает 75 миллионов евро. Например, для лучшего использования производственных остатков в виде торфяных пней AS Tootsi Turvas приобрело молотильную дробилку, AS Klaasimeister приобрело современную печь для закаливания стекла, чтобы уменьшить брак и улучшить использование энергии, а AS Kiviluks приобрело новую дробильную и помывочную линию, чтобы экономить топливо и использовать менее ценные производственные остатки, возникающие в результате раскопок.