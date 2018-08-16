16.08.2018, 18:30

KIK вновь открывает тур ходатайствования об инвестициях в ресурсоэффективность предприятий


rus.delfi.ee
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Kultuurikatla juures variseb
Kultuurikatla juures varisebFoto: Andres Putting

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) 15 августа открыл II тур ходатайствования об инвестициях в ресурсоэффективность предприятий. Целью субсидий является увеличение производительности ресурсов эстонских предприятий в сфере горной и обрабатывающей промышленности путем использования инновационных решений. Субсидия будет выдаваться для инвестирования в ресурсоэффективные решения, в том числе в лучшую возможную технику, системы управления ресурсами и поддерживающие их ИТ-приложения.

”Если до сих пор целевая группа предприятий была ограничена пятью подсекторами, то в рамках открывающегося сейчас тура ходатайствования об инвестициях в ресурсоэффективность предприятий ходатайствовать о субсидии могут все коммерческие объединения, чья основная сфера деятельности относится к горной и обрабатывающей промышленности”, — знакомит с изменениями руководитель KIK Вейко Кауфманн.

”Через несколько недель KIK откроет также отдельную программу субсидирования инвестиций в небольшом размере”, — говорит руководитель новых услуг KIK Сийм Умблея, продолжая, что ходатайствование о субсидиях в небольших размерах приветствуется особенно среди небольших и средних предприятий. ”Мы непременно сообщим об этом туре и отдельно, но призываем предприятия начинать планировать свои инвестиции уже сейчас.”

Непременным условием для ходатайствования в обоих турах аналогично предыдущим турам является проведение в предприятии масштабного аудита использования ресурсов, для оказания поддержки которому в KIK осенью 2016 года была открыта программа субсидирования. К настоящему времени этой возможностью воспользовались 67 предприятий. В результате анализа обнаруживаются возможности для экономии ресурсов на предприятии, а также проводится оценка их окупаемости.

Максимальная доля субсидии на инвестирование в рамках открывающегося 15 августа тура ходатайствования составляет 50% от пригодных расходов на один проект, однако точный процент субсидии будет зависеть от регуляций, действующих в отношении государственных субсидий. Максимальный размер субсидии на одного предпринимателя составляет 2 миллиона евро.

Подавать ходатайства в рамках тура ходатайствования можно в текущем порядке, а сам тур будет открыт до 30 июня 2019 года или до того, как будет исчерпан бюджет тура в 35 миллионов евро. О завершении тура будет сообщено на домашней странице KIK и в общегосударственных СМИ. Подача ходатайств будет осуществляться посредством среды э-ходатайствования. Более подробную информацию о туре ходатайствования можно найти на домашней странице KIK или получить у Сийма Умблея (627 4197, siim.umbleja@kik.ee).

Более подробно о программе субсидирования будет рассказано на конференции по круговому экономическому хозяйству ”Расходы в доходы”, которая пройдет 17-18 сентября в Культурном котле.

Инвестиции в ресурсоэффективность с суммарным бюджетом в 108 миллионов евро будут покрыты за счет средств меры ”Ресорсоэффективность предприятий”, которую разработало Министерство окружающей среды. Проекты финансируются из средств Европейского фонда регионального развития (ERF).

На сегодня субсидии получили 24 предприятия на общую сумму 21 миллион евро, а общая сумма инвестиций в промышленность превышает 75 миллионов евро. Например, для лучшего использования производственных остатков в виде торфяных пней AS Tootsi Turvas приобрело молотильную дробилку, AS Klaasimeister приобрело современную печь для закаливания стекла, чтобы уменьшить брак и улучшить использование энергии, а AS Kiviluks приобрело новую дробильную и помывочную линию, чтобы экономить топливо и использовать менее ценные производственные остатки, возникающие в результате раскопок.

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