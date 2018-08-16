KIK вновь открывает тур ходатайствования об инвестициях в ресурсоэффективность предприятий

”Если до сих пор целевая группа предприятий была ограничена пятью подсекторами, то в рамках открывающегося сейчас тура ходатайствования об инвестициях в ресурсоэффективность предприятий ходатайствовать о субсидии могут все коммерческие объединения, чья основная сфера деятельности относится к горной и обрабатывающей промышленности”, — знакомит с изменениями руководитель KIK Вейко Кауфманн.

”Через несколько недель KIK откроет также отдельную программу субсидирования инвестиций в небольшом размере”, — говорит руководитель новых услуг KIK Сийм Умблея, продолжая, что ходатайствование о субсидиях в небольших размерах приветствуется особенно среди небольших и средних предприятий. ”Мы непременно сообщим об этом туре и отдельно, но призываем предприятия начинать планировать свои инвестиции уже сейчас.”

Непременным условием для ходатайствования в обоих турах аналогично предыдущим турам является проведение в предприятии масштабного аудита использования ресурсов, для оказания поддержки которому в KIK осенью 2016 года была открыта программа субсидирования. К настоящему времени этой возможностью воспользовались 67 предприятий. В результате анализа обнаруживаются возможности для экономии ресурсов на предприятии, а также проводится оценка их окупаемости.