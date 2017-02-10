KIK открыл тур ходатайствования для финансирования проектов тепловой энергии

Начиная с 9 февраля в ЦУ Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) можно ходатайствовать о получении пособия на реновацию теплопроводов центрального отопления и создание дополнительных соединений, реновацию котлов центрального отопления и сооружение новых систем центрального отопления. Пособие выдается из средств Фонда Единства Европейского союза.

Ходатайствовать могут предприниматели в сфере теплоснабжения, единицы местного самоуправления или принадлежащие единице местного самоуправления коммерческие объединения. На реновацию котлов запланировано пособий в общей сумме 12 миллионов евро. На реновацию теплопроводов, создание дополнительных соединений и сооружение новой системы центрального отопления будет выделено 6 миллионов евро.

Срок подачи ходатайства — 4 апреля в 17:15, и ходатайства можно подавать посредством электронной информационной системы. Условия ходатайствования и дополнительная информация на домашней странице KIK.

Субсидия выдается из меры пособий структурных фондов на 2014-2020 годы ”Эффективное производство и передача тепловой энергии”. Мера по субсидированию разработана Министерством экономики и коммуникаций.

KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского Союза. Кроме того, KIK предлагает возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За шестнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало около 19 тысяч экологических проектов.