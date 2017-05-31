Киев заявил о победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза Украины" в споре с российским "Газпромом". Об этом заявили в Киеве, назвав три ключевые пункта — незаконны правило "бери или плати, запрет на реэкспорт газа и формула цены. В "Газпроме" заявили, что изучают решение арбитража.



Пресс-служба государственного холдинга "Нафтогаз Украины" в среду сообщила, что компания получила отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома". Речь идет о контракте на поставку газа от 2009 года, из-за которого Москва и Киев ведут тяжбу на десятки миллиардов долларов.



В "Газпроме" подвердили, что получили решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом", назвав его "промежуточным".



Российская компания не комментирует суть решения. Как сказал глава финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников, в документе 790 страниц, поэтому его еще нужно прочитать, "чтобы прийти к каким-то выводам".



Еще один сотрудник "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что промежуточное решение арбитража "не содержит в себе каких-либо конкретных цифр".



В "Газпроме" ждут окончательного решения Стокгольмского арбитража к концу не ранее конца июня.



В Киеве, напротив, считают принятое в Стокгольме решение своей принципиальной победой.

Как говорится в заявлении пресс-службы "Нафтогаза" со ссылкой на руководителя компании Андрея Кобелева, во-первых, арбитраж отменил ключевое требование "Газпрома" "бери или плати", согласно которому Украина должна оплачивать российский газ, даже не получая его.



Во-вторых, согласно заявлению "Нафтогаза", отменен запрет на реэкспорт нефти из Европы. В-третьих, арбитраж удовлетворил требование украинской газовой компании о пересмотре цены в контракте с Россией с учетом рыночных условий ("Газпром" при этом настаивал на контрактной цене, которая формуруется по специальной формуле).



Эти же три пункта отметила заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая сообщила о победе Украины в газовом споре в своем "Фейсбуке".



По ее словам, "позиция по ключевым вопросам" Стокгольмского арбитража состоит в отмене принципе "бери или плати", который она оценила как "львиную часть финансовых требований "Газпрома", признания незаконным запрета на реэкспорт и требования пересмотреть формулы цены на газ с 2014 года.



"Это однозначная победа. Евроинтеграция в силе", — заключила замглавы МИД Украины.



История тяжбы



"Нафтогаз" и "Газпром" подали иски друг к другу в арбитражный суд в июне 2014 года. Тогда "Газпром" пытался взыскать с "Нафтогаза" 4,5 млрд долларов за газ, который был поставлен, но не был оплачен. С тех пор суммы исков выросли до нескольких десятков миллиардов долларов.



Спор двух компаний можно разделить на две части: одна связана с контрактом на транспортировку газа, а вторая — на поставки газа.



"Нафтогаз" требует от "Газпрома" 30,3 млрд долларов. Из них 18 млрд связаны с возмещением средств, которые, по мнению украинской стороны, были переплачены за российский газ.



"Газпром" хочет получить от украинской компании 47,1 млрд долларов. Большая часть этих средства связана с недоимками в связи с недобором газа из-за принципа "бери или плати".

Около 2,9 млрд долларов "Газпром" хочет получить из-за не оплаченные Украиной счетов, передает Интерфакс. Украина не платила эти средства, так как не согласна с формулой для расчеты цены на газ.



Политический вопрос



Конфликт между "Нафтогазом" и "Газпромом" развивался на фоне политического конфликта между двумя странами.



Во второй половине 2013 года президент России Владимир Путин и бывший президент Украины Виктор Янукович заключили договор о поставках газа.



Тогда Украина должна была России около 1,5 млрд долларов за поставки газа. Янукович тогда пошел на ряд политических уступок России.



В обмен Россия снизила цены на газ с 400 долларов за тысячу кубометров до 268 долларов. В рамках этих же соглашения Украина получила от России кредит в 3 млрд долларов, за который долгое время велась судебная тяжба.



Однако всего через несколько месяцев политическая ситуация на Украине обострилась, после кровопролития в Киеве Янукович сбежал в Россию.



Между Россией и новыми властями Украины начался конфликт, который в итоге привел к аннексии Крыма. А "Газпром" поднял цены на газ до 400 долларов за тысячу кубометров. В Киеве цену сочли "нерыночной" и отказались платить.



Год без российского газа



В июне 2014 года "Газпром" прекратил поставки газа Украине.



При посредничестве Еврокомиссии к осени 2014 года стороны вернулись за стол переговоров и после семи раундов 30 октября 2014 года заключили временное соглашение о поставках газа в отопительный сезон, получившее название "зимний пакет".



Согласно договоренностям, "Газпром" возобновил поставки газа в Украину после того, как Киев вернул долг за ноябрь-декабрь 2013 года в 1,45 млрд долларов и предоплатил зимние поставки.



Цена газа во временном контракте осенью 2014 года была ниже той, которую "Газпром" требовал от Киева еще весной. До конца 2014 года цена газа для Украины составляла 378 долларов за тысячу кубометров, а с начала 2015 года и до марта — 365 долл. за тысячу кубов.



Осенью 2015 года "Газпром" и "Нафтогаз" заключили еще один "зимний пакет", — уже с ценой газа в 232 долларов за тысячу кубов.



В ноябре 2015 года Украина вообще отказалась от импорта газа из России, объяснив это достаточными запасами в хранилищах, сокращением потребления и ростом поставок газа с европейского направления.



Трехсторонние газовые переговоры Украина-Россия-ЕС в 2016 году так ничем и не закончились. А зима 2016-2017 годов стала первой, которую Украина прожила газа из России.