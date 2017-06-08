Керсти Сарапуу: экономические показатели оставили оппозицию ”с носом”

По словам члена финансовой комиссии Рийгикогу Керсти Сарапуу, опубликованный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обзор свидетельствует тому, что коалиция взяла верный курс, решив поднять не облагаемый налогом минимум и сделать бюджетную политику более гибкой, передает пресс-служба Рийгикогу.

Сарапуу отметила, что запланированное повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро в месяц было отражено в свежем рапорте ОЭСР, специалисты которой прогнозируют для Эстонии 2,6 процентный рост экономики в этом году и в следующем до 3,1%. ”Эксперты организации отметили, что важной составляющей экономического роста является именно повышение не облагаемого налогом минимума, так как это увеличит покупательскую способность населения,” — сказала Сарапуу, отметив, что если внутригосударственный спрос будет расти, то это напрямую положительно отразится на местных предпринимателях.

Росту экономики также способствуют и запланированные правительством инвестиции в публичный сектор. Сарапуу заверила, что коалиционные партнеры придерживаются мнения, что во имя светлого будущего инвестиции крайне необходимы и поэтому для этих целей вполне возможно использовать резервы, объемом в 0,5 процентов от ВВП в ближайшие 2 года. ”ОЭСР в своем докладе отметили, что переход от строгой бюджетной политики к гибкой — это верное решение, учитывая необходимые инвестиции и нынешнюю финансовую ситуацию государства,” — сказала Сарапуу.

Политик добавила также, что экономические показатели в 4,4% в первом квартале, а также рапорт ОЕСР дают уверенность в том, что правительство, несмотря на критику оппозиции, находится на верном пути. ”Когда все запланированные изменения вступят в силу, а случится это уже в следующем году, то люди поймут, зачем были необходимы такие изменения, как повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро и дополнительное финансирование сферы здравоохранения объемом в 215 миллионов евро, которое способствует сокращение очередей к врачам-специалистам. Конечно, можно предположить, что вместе с ростом экономики, нам придется столкнутся и с большей критикой со стороны оппозиции. Но в этом не будет ни единого смысла и правды,” — добавила Сарапуу.