04.08.2017, 19:50

Керсти Кальюлайд зарабатывает больше Владимира Путина?

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rus.delfi.ee
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President Kersti Kaljulaidi hinnangul on julgeolekunõukogusse kandideerimine Eestile oluline turvavõrgustiku tugevdamise projekt.
President Kersti Kaljulaidi hinnangul on julgeolekunõukogusse kandideerimine Eestile oluline turvavõrgustiku tugevdamise projekt.Foto: Hendrik Osula

Портал сравнения зарплат WageIndicator, который сравнивает зарплаты во всем мире, следит и за доходами политических лидеров. По данным этого сайта, ежемесячный заработок президента Эстонии Керсти Кальюлайд сопоставим с заработком канцлера Германии Ангелы Меркель.

По подсчетам портала, получаемая Кальюлайд за государственную службу годовая зарплата составляет 206 400 евро, соответственно месячная зарплата — 17 200, недельная — 3969 и дневная — 565 евро, сообщает Äripäev.

Как показывает портал, годовая зарплата Ангелы Меркель — 225 840 евро, а значит, ее месячная зарплата — 18 820 евро (недельная и дневная — 4343 и 619 евро соответственно).

По данным этой таблицы, сильно отстают от Кальюлайд российские лидеры Владимир Путин и Дмитрий Медведев: официальный месячный доход Путина составляет 10 270 евро и Медведева — 10 231 евро.

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А, например, месячный заработок премьер-министра Великобритании Терезы Мэй равен 13 777 евро.

Подробнее читайте в Äripäev.

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