22.11.2018, 10:30

Кейт Пентус-Розиманнус: следует прекратить несправедливо взимать налоги с работающих пенсионеров!

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rus.delfi.ee
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Julgeolekuteemaline avalik arutelu Riigikogus
Keit Pentus-Rosimannus Foto: Rauno Volmar

В своем комментарии ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2019 год оппозиционный депутат Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) указала на главные, по ее мнению, поправки к данному законопроекту, представленные во втором чтении оппозицией.

Пентус-Розиманнус заявила: "Мы имеем дело с проектом бюджета, который не нацелен на реальный долгосрочный рост и успех Эстонии. В связи с этим у нас имеются поправки, и они заключаются в следующем:

  • Первое: следует уменьшить акцизы и вернуть их на уровень 2017 года.
  • Второе: следует ввести единую систему образования на государственном языке. И это касается как дошкольного, так и школьного образования.
  • Третье: следует повысить пособие одиноким пенсионерам.
  • Четвертое: следует прекратить несправедливое налогообложение работающих пенсионеров
  • Пятое: следует увеличить финансирование научной деятельности и развития до 1% ВВП".

"К сожалению, пунктов, перечисленных выше, в проекте бюджета нынешней коалиции мы не видим", — сказала Пентус-Розиманнус.

В проект бюджета на 2019 год поступило 60 предложений о поправках, ни одно из которых не было поддержано финансовой комиссией Рийгикогу.

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В своем комментарии ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2019 год оппозиционный депутат Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) указала на главные, по ее мнению, поправки к данному законопроекту, представленные во втором чтении оппозицией.
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