22.11.2018, 10:30

Кейт Пентус-Розиманнус: следует прекратить несправедливо взимать налоги с работающих пенсионеров!

 (33)
rus.delfi.ee
EST
Julgeolekuteemaline avalik arutelu Riigikogus
Keit Pentus-Rosimannus Foto: Rauno Volmar

В своем комментарии ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2019 год оппозиционный депутат Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) указала на главные, по ее мнению, поправки к данному законопроекту, представленные во втором чтении оппозицией.

Пентус-Розиманнус заявила: "Мы имеем дело с проектом бюджета, который не нацелен на реальный долгосрочный рост и успех Эстонии. В связи с этим у нас имеются поправки, и они заключаются в следующем:

  • Первое: следует уменьшить акцизы и вернуть их на уровень 2017 года.
  • Второе: следует ввести единую систему образования на государственном языке. И это касается как дошкольного, так и школьного образования.
  • Третье: следует повысить пособие одиноким пенсионерам.
  • Четвертое: следует прекратить несправедливое налогообложение работающих пенсионеров
  • Пятое: следует увеличить финансирование научной деятельности и развития до 1% ВВП".

"К сожалению, пунктов, перечисленных выше, в проекте бюджета нынешней коалиции мы не видим", — сказала Пентус-Розиманнус.

В проект бюджета на 2019 год поступило 60 предложений о поправках, ни одно из которых не было поддержано финансовой комиссией Рийгикогу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГРАФИКИ: Самое время пересмотреть договоры о поставке газа и электричества! У кого — самые выгодные предложения?

22.11.2018
Сейчас — лучшее время пересмотреть свои договоры о поставке электричества и газа. Убедитесь, что у вас — самое выгодное подключение. Порталы elektrihind.ee и gaasihind.ee провели мониторинг цен и сделали для вас обзор нынешнего рынка услуг.
Подробнее


Путешествие, о котором забыли: как иранский шах в 1972 году в Эстонии яблоки ел и раздавал золотые монеты

22.11.2018
Визит последнего иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви в советскую Эстонию в октябре 1972 года является важным событием новейшей истории страны. В тот период лидеры стран, не входивших в восточных блок, очень редко добирались до этих мест. Первым, а также одним из самых запоминающихся стал визит в Эстонию Урхо Калева Кекконена в 1964 году. Тогда президент Финляндии выступал в Тартуском Университете на эстонском языке, а потом катался на лыжах и парился в эстонской бане в Кяэрику. В 1982 году Эстонию посетила Индира Ганди.
Подробнее

Яркая жизнь на эстонских порталах знакомств: отцы семейства в поиске молодых мальчиков и студентки Тартуского университета в поиске "папиков"

22.11.2018
Секса хотят и секс предлагают, в изобилии и на любой вкус. Удовлетворены будут все: как те, кто ищет партнера, так и сами порталы, зарабатывающие приличные деньги, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Этическая дилемма: почему Ладынская-Кубитс не поддержала проект госбюджета

22.11.2018
На вчерашнем заседании Рийгикогу коалиция была в целом единодушна в вопросах госбюджета. Госбюджет прошел второе чтение, в коалиции 49 человек поддержали это решение, а Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa) решила не голосовать.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
111,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
83,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €

Через год в Йыхви откроется парковый торговый центр с кинотеатром

22.11.2018
В Йыхви на строительстве паркового торгового центра во второй раз прошла закладка краеугольного камня, сообщает ”Северное побережье”, отмечая, что поскольку строительство длится уже несколько месяцев, то это мероприятие точно не было предвыборным, и можно быть уверенным, что через год торгово-развлекательный комплекс будет готов.
Подробнее

Ссора началась в спальне, причина — деньги. Подробности скандал вокруг Трампа, порноактрисы и эстонки

22.11.2018
Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии.
Подробнее




ФОТО | Идеи дизайна: как хранят вещи скандинавы

22.11.2018
Мы “подсмотрели” еще несколько дельных идей для организации хранения в небольшом пространстве. Скандинавский стиль — это прежде всего про функциональность и удобство ежедневного пользования. Причем это касается абсолютно всего, включая и системы хранения.
Подробнее