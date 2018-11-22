Кейт Пентус-Розиманнус: следует прекратить несправедливо взимать налоги с работающих пенсионеров!

Пентус-Розиманнус заявила: "Мы имеем дело с проектом бюджета, который не нацелен на реальный долгосрочный рост и успех Эстонии. В связи с этим у нас имеются поправки, и они заключаются в следующем:

Первое: следует уменьшить акцизы и вернуть их на уровень 2017 года.

Второе: следует ввести единую систему образования на государственном языке. И это касается как дошкольного, так и школьного образования.

Третье: следует повысить пособие одиноким пенсионерам.

Четвертое: следует прекратить несправедливое налогообложение работающих пенсионеров

Пятое: следует увеличить финансирование научной деятельности и развития до 1% ВВП".

"К сожалению, пунктов, перечисленных выше, в проекте бюджета нынешней коалиции мы не видим", — сказала Пентус-Розиманнус.

В проект бюджета на 2019 год поступило 60 предложений о поправках, ни одно из которых не было поддержано финансовой комиссией Рийгикогу.