11.05.2018, 16:45

Каждый седьмой клиент Swedbank нашел альтернативу карточке паролей


rus.delfi.ee
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Pangakaart
Pilt on illustreerivFoto: Vallo Kruuser

С начала года более 30 000 клиентов Swedbank начали вместо карточки паролей пользоваться каким-либо иным средством аутентификации. Почти половина из них отдали предпочтение Smart-ID, сказано в пресс-релизе.

В будущем году вступит в силу общеевропейское изменение закона, существенно ограничивающее сделки с карточками паролей, что сделает их в будущем бесполезными. По словам директора подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, беспокоит тот факт, что число клиентов, продолжающих пользоваться карточками паролей, ещё остаётся довольно большим. „Единственным средством для входа в интернет-банк и в мобильный банк карточка паролей остаётся пока для 200 000 клиентов Swedbank, но в то же время их число постоянно снижается”, — сказала Раагметс и добавила, что с 1 февраля 2019 года пользоваться карточками паролей больше будет нельзя.

„Призываем клиентов уже сегодня выбрать для себя подходящую альтернативу карточкам, чтобы осталось время для приобретения навыков пользования новыми средствами. Если 20 лет назад карточка паролей была новым и единственным средством аутентификации, то сегодня у неё есть несколько хороших, более современных альтернатив — Smart-ID, Mobiil-ID, ID-карта и PIN-калькулятор”, — говорит Раагметс.

Всё больше людей, которые отдают предпочтение цифровым банковским услугам. Мобильным банком пользуются почти 270 000 клиентов Swedbank, половина из которых входят с помощью Smart-ID. „Smart-ID подходит, прежде всего, активным пользователям смарт-устройств. В Эстонии этой услугой пользуются уже более 190 000 человек. Почти половина людей, уже нашедших с начала года альтернативу карточкам паролей, выбрали именно это решение. Приложение Smart-ID бесплатно, его можно установить на своё смарт-устройство самостоятельно, а также оформить в банковском представительстве”, — сказала Раагметс.

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