03.12.2018, 11:22

Каждый пятый работник в России получает меньше 15 000 рублей

 (29)
NEWSru.com
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Ootamatuteks väljaminekuteks inimestel raha ei jagu.
Foto: Ilmar Saabas

Агентство РИА Рейтинг составило список регионов России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в 2017 году. Как сообщает РИА "Новости", самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО, а самые низкие — в национальных республиках и в ряде субъектов Центрального федерального округа.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе. В целом по России зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают всего 4,4% работников, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3%.

В пятерку лидеров по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы и Москва. На первом месте — Ямало-Hенецкий автономный округ, где более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Годом ранее таких было менее 24%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке — Hенецкий АО, четвертой стала Магаданская область. Москва занимает пятую позицию с результатом 17,6%. Санкт-Петербург оказался на 11 месте (8,03%).

Основной бизнес в регионах-лидерах — добыча природных богатств. При этом из-за высоких цен, погодных условий и удаленности от других регионов зарплаты там часто являются компенсационными. Высокие зарплаты в Москве и в чуть меньшей степени в Санкт-Петербурге объясняются тем, что в двух столицах расположены центральные офисы крупных компаний и штаб-квартиры иностранных корпораций.

В целом в 15 регионах менее 0,8% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, годом ранее таких было 17 регионов. При этом в текущем рейтинге остался только один регион, где менее 0,6% работников имеют ежемесячную зарплату выше 100 тысяч рублей, хотя в прошлом рейтинге таких было сразу шесть регионов. Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Республике Адыгея — 0,59%. Эксперты отмечают, что национальные республики исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами.

При этом в число регионов с минимальной долей "богатых" работников попало много регионов центральной России: Псковская, Тамбовская, Брянская, Орловская, Ивановская области и другие. Скорее всего, отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России связано с относительной близостью их к Москве: многие инициативные люди имеют больше возможностей для переезда в Москву из ближайшего региона.

В целом по России каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах страны более 33% людей получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан — 46%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (44%). Как показало исследование, в шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Таким образом, в значительном числе регионов множество работников получают достаточно низкую зарплату.

Вместе с тем в ряде регионов, в основном дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги там очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. По данным экспертов, среднестатистический работник в России может рассчитывать на зарплату от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.

Согласно недавнему опросу, жителям России хотелось бы получать от 116 до 208 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Самыми требовательными оказались жители Владивостока, москвичи и жители Ростова-на-Дону. Самыми скромными — жители Набережных Челнов и Оренбурга.

ТОП

Недавний доклад специалистов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС показал, что почти все россияне вынуждены экономить, а пятая часть живет за чертой бедности и может позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов или самые дешевые, но необходимые лекарства.

В середине ноября ВЦИОМ опубликовал данные опроса, свидетельствующего, что большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в стране. Но хотя граждане и готовятся войти в 2019 год с "чувством глубокого удовлетворения", уровень социального оптимизма снизился.

Только четверть (25% вместо 33% в прошлом году) опрошенных считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас. Столько же ожидают ухудшения положения (13% в прошлом году). Экономисты тоже настроены не слишком оптимистично: согласно обзору Центра развития Высшей школы экономики, социальное неравенство, сократившееся, по данным Росстата, в 2017 году до минимума с 2006 года, в следующем году будет расти.

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