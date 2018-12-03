Каждый пятый работник в России получает меньше 15 000 рублей

В целом в 15 регионах менее 0,8% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, годом ранее таких было 17 регионов. При этом в текущем рейтинге остался только один регион, где менее 0,6% работников имеют ежемесячную зарплату выше 100 тысяч рублей, хотя в прошлом рейтинге таких было сразу шесть регионов. Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Республике Адыгея — 0,59%. Эксперты отмечают, что национальные республики исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами.

При этом в число регионов с минимальной долей "богатых" работников попало много регионов центральной России: Псковская, Тамбовская, Брянская, Орловская, Ивановская области и другие. Скорее всего, отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России связано с относительной близостью их к Москве: многие инициативные люди имеют больше возможностей для переезда в Москву из ближайшего региона.

В целом по России каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах страны более 33% людей получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан — 46%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (44%). Как показало исследование, в шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Таким образом, в значительном числе регионов множество работников получают достаточно низкую зарплату.

Вместе с тем в ряде регионов, в основном дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги там очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. По данным экспертов, среднестатистический работник в России может рассчитывать на зарплату от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.

Согласно недавнему опросу, жителям России хотелось бы получать от 116 до 208 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Самыми требовательными оказались жители Владивостока, москвичи и жители Ростова-на-Дону. Самыми скромными — жители Набережных Челнов и Оренбурга.

Недавний доклад специалистов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС показал, что почти все россияне вынуждены экономить, а пятая часть живет за чертой бедности и может позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов или самые дешевые, но необходимые лекарства.

В середине ноября ВЦИОМ опубликовал данные опроса, свидетельствующего, что большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в стране. Но хотя граждане и готовятся войти в 2019 год с "чувством глубокого удовлетворения", уровень социального оптимизма снизился.

Только четверть (25% вместо 33% в прошлом году) опрошенных считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас. Столько же ожидают ухудшения положения (13% в прошлом году). Экономисты тоже настроены не слишком оптимистично: согласно обзору Центра развития Высшей школы экономики, социальное неравенство, сократившееся, по данным Росстата, в 2017 году до минимума с 2006 года, в следующем году будет расти.