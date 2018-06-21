21.06.2018, 11:03

Каждый евро на счету: сколько платят соискателям убежища в странах ЕС

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Deutsche Welle
EST 3
Need põgenikud peaksid varsti bussi peale saama (kõigil on käepaelad olemas), et sõita mõne kilomeetri kaugusele Austria-Saksa piirile. Taamal on näha sõjaväepolitseid.
фото иллюстративноеFoto: Teele Tammeorg

В Германии соискатели убежища получают до 354 евро в месяц, по этому показателю ФРГ находится среди лидеров в Евросоюзе. Но есть и страны ЕС, где мигрантам платят больше. Подробности — у DW.

Миграционное законодательство Евросоюза обязывает государства-члены ЕС не только обеспечить справедливую процедуру предоставления убежища, но и соблюдать минимальные стандарты размещения и содержания мигрантов.

На практике, однако, пункт об обеспечении "достойного уровня жизни" иностранцев в Европе интерпретируют по-разному. DW сопоставила цифры и выяснила, во сколько содержание соискателей убежища обходится налогоплательщикам в разных странах ЕС. Стоит отметить, что речь идет лишь о пособиях для людей, которые подали ходатайства о предоставлении убежища и еще не получили ответа. Лица с официальным статусом беженца не входят в эту категорию. К тому же следует учесть, что размер пособий и набор услуг, предоставляемых мигрантам, зависят еще и от стоимости жизни в принимающей стране.

Германия: 135 евро на карманные расходы в центрах приема беженцев

Согласно немецкому законодательству, каждый соискатель убежища должен быть обеспечен самым необходимым — продуктами питания, одеждой, лекарствами и предметами домашнего обихода. Первые несколько месяцев мигранты находятся в центрах приема беженцев и получают по 135 евро в месяц на карманные расходы. В свою очередь соискателям убежища, уже покинувшим общежитие, полагается по 354 евро в месяц. Кроме того, государство оплачивает мигрантам жилье и покрывает другие расходы.

Италия: 75 евро в месяц неработающим соискателям убежища

До принятия решения о предоставлении иностранцу статуса беженца власти Италии обязаны обеспечить его жильем, а также одеждой и продовольствием. При этом условия размещения мигрантов в Италии уже давно подвергаются жесткой критике.

Через два месяца после подачи заявления о предоставлении убежища иностранцам предоставляют право на работу. Неработающие соискатели убежища получают по 75 евро в месяц, то есть по 2,50 евро в день — при условии, что они проживают в общежитии для беженцев.

Швеция: разные условия в зависимости от оплаты жилья мигрантами

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Если соискатель убежища может себе это позволить, ему придется платить за жилье самому. В этом случае иностранцам выдают по 225 евро в месяц на еду, туалетные принадлежности, одежду, лекарства и досуг. Тех же, кто не в состоянии заплатить за жилье, бесплатно размещают в общежитие для беженцев. Там их обеспечивают всем необходимым и ежемесячно выделяют по 70 евро в месяц на карманные расходы.

За каждого ребенка доплачивают дополнительно по 55 евро. Иностранец, получивший статус беженца, имеет право на работу и должен обеспечивать себя сам. Для сравнения: взрослый швед, живущий на социальное пособие, получает 394 евро.

Франция: семья мигрантов из 4 человек может получать до 510 евро

С 2015 года соискатели убежища во Франции получают по 204 евро в месяц, а за каждого дополнительного члена семьи — еще по 102 евро. Таким образом, к примеру, семья из четырех человек может рассчитывать на 510 евро в месяц. Право на пособие имеют только иностранцы, проживающие в общежитиях для беженцев.

Великобритания: соискателям убежища работать запрещено

Соискатели убежища в Великобритании не могут выбирать место жительства. Их обеспечивают жильем, а также предоставляют в пересчете по 170 евро в месяц на питание, одежду и предметы домашнего обихода. Матери с детьми в возрасте до трех лет и беременные женщины получают дополнительное пособие в размере 13 евро в месяц. Соискателям убежища запрещено работать в Великобритании. В то же время им обеспечен бесплатный доступ к государственной системе образования и здравоохранения.

Испания: три этапа обеспечения мигрантов

В Испании процедура приема и интеграции соискателей убежища делится на три этапа, каждый из которых длится шесть месяцев. На первом этапе мигранты живут в общежитии, где им предоставляется бесплатное питание.

Кроме того, иностранцы получают по 50 евро в месяц на карманные расходы. За каждого ребенка им доплачивают еще по 19 евро. Испанские власти также возмещают им расходы на общественный транспорт, медицинское обслуживание, языковые курсы и услуги переводчика при предъявлении соответствующих квитанций.

На втором этапе соискатели убежища живут уже не в общежитии, а в частных квартирах. За аренду платит государство: помимо этого, мигранты получают пособие в размере от 300 до 500 евро в зависимости от их семейного положения. На третьем этапе соискатели убежища получают разрешение на работу и рассчитывать на социальное пособие могут лишь в исключительных случаях.

Греция: 90 евро мигрантам на карманные расходы

Ответственность за размещение и содержание мигрантов в Греции между собой делят Национальный центр социальной солидарности (EKKA) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Соискатели убежища, проживающие в общежитии, получают по 90 евро в месяц на карманные расходы: зачастую эта сумма выплачивается в виде ваучеров.

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