”Каждый божий месяц в долгу!” Selver покрывает недостачи за счет удержания из зарплат кассиров

Несмотря на то, что закон предусматривает возможность по соглашению сторон востребовать недостачу с продавца, Selver перекладывает обязательство работодателя по доказательству на плечи продавцов, пишет Eesti Päevaleht.

”Каждый божий месяц я в долгу”, — вздыхает Хильда (имя вымышленное — прим.ред.) — кассир одного из расположенных в Северной Эстонии магазинов Selver. За час работы женщина получает чуть больше минимального, при этом каждый месяц ей приходится покрывать недостачу в размере пары десятков евро. Когда и как возникают эти недостачи, ей, по ее словам, еще ни разу не объяснили. Хильда говорит, что руководство просто показывает бумагу со словами: ”Подписывай и плати!” Ситуация с Хильдой — не исключение. Например, недавно у ее коллеги была обнаружена недостача в 100 евро. ”У нее недостача составила 100 евро. Не понимаю, как такой большой минус возможен. Она попросила предоставить ей доказательства, но этого не сделали”, — рассказывает женщина.

Не согласны — не подписывайте!

По словам представителя аудиторской фирмы Grant Thornton Baltic OÜ Марин Якобсон, работодатель может удерживать недостачу с зарплаты только в случае, если вина работника доказана. ”Если вам ежемесячно не выплачивают наряду с зарплатой дополнительной компенсации за материальную ответственность, то если работодатель не доказал вашей вины и не провел процессуальную оценку величины вашей вины и степени прилежания, то он не имеет права требовать с вас ни денежной компенсации, ни удержания ущерба за счет зарплаты”, — сказала Якобсон.

„Если кто-то принуждает вас подписать согласие об удержании ущерба из зарплаты, но вы не уверены, что ущерб причинен вами, то запаситесь смелостью и откажитесь. Если вы сами даете в позволяющей письменное воспроизведение форме согласие на удержание ущерба, то работодатель имеет право это сделать”, — добавляет она.

Selver: основная причина — ошибка кассира

По словам специалиста по связям с общественностью Selver Карла-Виллиама Васерика, недостача в кассе подлежит компенсации начиная с 1,5 евро. Возможную причину недостачи выясняют в случае с суммами, превышающими 20 евро. Васерик отметил, что на основании статистики Selver, основная причина нехватки денег в кассе заключается в том, что кассир ошибся и неверно отсчитал клиенту сдачу.

Он пояснил, что за смену к деньгам на конкретной кассе имеет доступ только лишь кассир. ”Поскольку никто другой к этим деньгам не прикасается, то доказательства требовать больше не с кого. Если кассир не может доказать, куда делись деньги, то мы вынуждены снимать эту сумму с его зарплаты”, — сказал Васерик.

”Работодатель должен быть доказать”

По словам руководителя консультационной службы Трудовой инспекции Анни Райгна, в описанных выше случаях между кассирами и предприятием не было заключено договора о материальной ответственности, поэтому можно говорить лишь о виновной ответственности. Если работник следовал необходимому для исполнения своих рабочих обязательству по прилежанию, то он не виновен в их нарушении. В противном случае нанесенный ущерб подлежит компенсации в соответствии со степенью вины — исходя из того, было это сделано намеренно или в результате небрежности. Если работодатель желает удержать ущерб с зарплаты, то для каждого конкретного случая у него должно быть письменное согласие работника.

Если, по мнению работника, требование работодателя необоснованно и работник не нарушал своих должностных обязанностей, то он имеет право отказаться от возмещения ущерба. В этом случае работодатель может потребовать возмещения ущерба через комиссию по трудовым спорам, где он должен будет доказать, что нанесенный ущерб именно таков. ”В описанных выше случаях в трудовых договорах продавцов не было пункта о материальной ответственности, что означает, что работодатель должен быть доказать виновное деяние”, — отметила она.

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