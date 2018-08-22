22.08.2018, 09:01

”Казалось, что мы напрасно тратим время”. Участник курсов от Кассы по безработице разочарован уровнем преподавания

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rus.delfi.ee
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”Казалось, что мы напрасно тратим время”. Участник курсов от Кассы по безработице разочарован уровнем преподавания
Mainori kõrgkooli koolituses pettunud Robin on pikalt töötanud IT-spetsialistina ning meeskonna- ja tootejuhina, ta oli töötukassa tellitud koolituse jaoks ilmselt liialt kõrge kvalifikatsiooniga.Foto: Oliver Tsupsman

”Похоже на какую-то мошенническую схему, через которую из Кассы по безработице выводятся деньги”, — передает Eesti Päevaleht слова Робина, окончившего предоставленные кассой курсы по основам предпринимательства.

Робин вместе с женой-эстонкой приехал в Эстонию из Германии в прошлом году. Мужчина работал ИТ-инженером, но по окончанию трудового договора решил встать на ”биржу” на основании правил о едином трудовом рынке ЕС. Там он получил англоязычные курсы по основам предпринимательской деятельности.

Töötukassa pakub iga 20 000 koolitust aastas. Graafika: Toom Tragel

По словам мужчины, каждый день курсы заканчивались намного раньше запланированного и из ста академических часов было пройдено всего около семидесяти. То, что лекции заканчивались раньше, подтверждает и другая участница курсов, Мария.

Случалось и так, что из-за ошибки преподавателю приходилось вести одновременно лекции для разных групп, разрываясь между аудиториями, а сам материал, по словам Робина, как правило, был примитивен и поверхностен.

Составленный Робином в ходе обучения бизнес-план, который он предоставил кассе для получения пособия на начало предпринимательской деятельности, был забракован, несмотря на одобрение руководителя курсов.

Исполнительный директор Mainor Кристьян Оад объяснил сокращение учебного дня малым количеством участников, так как по ходатайству кассы курсы проводились для трех человек, в связи с чем запланированные в расписании дискуссии заканчивались слишком быстро.

”Принимая во внимание то, с какой отдачей составитель бизнес-плана занимался развитием этого плана во время обучения, логично, что его бизнес-план с первой попытки финансирования не получил”, — отметил Оад.

По утверждению представителей Mainor, Робин пропустил около одной четверти лекций и не явился на защиту бизнес-плана.

Робин парирует, что без причины или без предварительного согласия школы он ни разу не отсутствовал. По его словам, несколько дней он был вынужден пропустить из-за операции на глазах и еще какое-то время в связи с поездкой, которая была запланирована уже давно и о которой он предупредил еще в первый день курсов.

Относительно бизнес-плана Робин говорит, что еще за две недели до защиты он написал руководителю и попросил перенести защиту на другой день. Преподаватель предложил ему прислать план по электронной почте и обещал дать также письменную оценку, что и было сделано. Это доказывает предоставленная Робином переписка с преподавателем.

Если утверждения школы верны, то остается неясным, почему Робину выдали свидетельство об окончании курсов. Оад объясняет это тем, что ”существенному прохождению курсов отсутствие не мешало”.

”Я очень хорошо понимаю этого ученика”, — говорит лектор ТЛУ Марин Джонсон. По ее словам, непредвиденные ситуации в ходе обучения иногда случаются, но их следует решать сообща. Джонсон не согласна с Оадом, считающим, что ученики должны обладать мотивацией, вне зависимости от того, что происходит на курсах. Джонсон отмечает, что у взрослых студентов наряду с учебой есть ряд других обязательств, и если курсы не отвечают их ожиданиям и потребностям, нельзя их винить в том, что они уходят.

Рассуждая о возможных причинах, Джонсон отмечает, что для вузов предоставление курсов повышения квалификации обычно является дополнительным видом деятельности, которому они уделяют не так много внимания. Кроме того, участники финансируемых Кассой по безработице курсов не столь требовательны к качеству, как студенты частного вуза.

”То, что человек является преподавателем в вузе, еще не делает из него высококлассного руководителя курсов повышения квалификации для взрослых”, — отмечает она.

Простоту информации Оад объясняет тем, что Робин долгое время трудился ИТ-специалистом и занимал руководящие должности, а целевой аудиторией курсов являются люди, которые до этого занимались неквалифицированным трудом или которые соответствующим опытом не обладают.

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По словам руководителя коммуникационной службы Кассы по безработице Лаури Кооля, неоднородный бэкграунд клиентов является проблемой для кассы, поскольку существенно затрудняет закупку курсов. Отвечая на вопрос о том, почему нельзя предоставлять услугу на разных уровнях, Кооль отметил, что даже для одного уровня очень трудно найти преподавателей. Кроме того, крайне нелегко переубедить человека, решившего, что ему нужны какие-то определенные курсы, в том, что на самом деле они ему не очень походят.

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