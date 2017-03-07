Казахстан решил добывать нефть и газ по новым правилам

Зарубежные компании, ведущие добычу полезных ископаемых на территории Казахстана, в ближайшее время начнут работать по новым правилам. Об этом сообщил на прошедшей в Астане 1 марта расширенной коллегии министерства энергетики Казахстана его глава Канат Бозумбаев.

По словам министра, вводимые в стране требования обязуют всех иностранных недропользователей перед началом деятельности создать совместные с Казахстаном предприятия. Прежде всего, это касается инвесторов из-за рубежа, которые работают на крупнейших в стране месторождениях нефти и газа. "Мы говорим крупным трем нашим недропользователям, которые являются операторами на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке. Мы говорим, западные компании больше подрядчиками не будут. Западные компании могут работать в нашей стране, только создавая совместные предприятия с местным бизнесом", — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Статистика не в пользу Казахстана

Новые требования к иностранным компаниям, озвученные министром энергетики Казахстана, несколько диссонируют с периодическими заявлениями президента Назарбаева о необходимости повышения инвестиционной привлекательности страны и призывами к зарубежным компаниями активнее вкладывать свои средства в казахстанскую экономику. Не в пользу новых правил говорит и статистика.

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По информации, озвученной еще в августе 2016 года министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан за последние годы серьезно уменьшился. "Прямые иностранные инвестиции в нашу страну по итогам прошлого года (2015. — Ред.) в основном снизились в горнодобывающей промышленности — на 50 процентов. В добыче сырой нефти они стали меньше на 60 процентов, а в торговле — на 47 процентов", — заметил тогда Женис Касымбек. И хотя в ноябре 2016 года тот же министр на заседании правительства сообщил, что в первом полугодии прошлого года приток иностранных инвестиций в экономику Казахстана вырос на 25,8 процентов, выйдя на так называемый докризисный уровень, среди сфер экономики, куда вложили свои средства зарубежные компании, он не назвал нефтегазовый сектор, чья доля в ВВП страны составляет 25 процентов.

Вряд ли позитивной для официальной Астаны является и динамика роста цен на углеводороды. Нефть на начало марта 2017 года так и не вышла на ранее прогнозируемый аналитиками уровень в 58/59 долларов за баррель, остановившись в коридоре 55-56 долларов за стандартную бочку.

С надеждой на будущих казахстанских ТНК

Тем не менее, по мнению депутата нижней палаты парламента Казахстана Магеррама Магеррамова, новые требования к иностранным недропользователям являются правильным решением правительства страны. "Когда-то на заре независимости мы пригласили зарубежные компании к нам. Это было необходимо, поскольку надо было поднимать нефтегазовую отрасль. Для них были созданы хорошие условия. По-моему, все довольны сотрудничеством. Эти компании получали и получают хорошую прибыль, — напомнил депутат. — Но теперь, я думаю, нужны несколько иные условия экономических взаимоотношений. Во-первых, новые условия открывают перспективы для отечественного бизнеса. Во-вторых, наши компании со временем тоже станут неким отечественным брендом в этой сфере экономики, что пойдет на пользу и нашим компаниям в частности, и стране в целом", — прокомментировал DW новые требования правительства к иностранным недропользователям депутат Магеррам Магеррамов. При этом он выразил надежду, что механизм создания совместных предприятий с Казахстаном будет "цивилизованно продуманным".

Подобное уже было

Несколько иначе расценивает заявление министра энергетики Казахстана общественный деятель из Атырау Жасулан Кужеков, который ранее работал в нефтегазовом секторе. По его мнению, оно оставляет двоякое впечатление: "Этой риторике уже не первый год, так как правительство Казахстана уже достаточно давно пытается увеличить налогооблагаемую базу не только за счет выплат от нефтедобывающих, но и от нефтесервисных компаний, которые также оказывают услуги на миллиарды долларов. Ранее, к примеру, были попытки правительственного протекционизма в ходе кампании импортозамещения. Но вступление в ВТО, а потом и в Евразийский экономический союз сняло эти лозунги с повестки дня".

К тому же, по наблюдениям Жасулана Кужекова, западные компании уже имеют опыт обхода таких запретительных мер. "Например, достаточно было перерегистрировать англо-турецкую компанию "Бехтель-Энка" в ТОО "Сенимди Курылыс" ("Качественное строительство". — Ред.) в Казахстане, как она смогла свободно участвовать в тендерах в ТОО "Тенгизшевройл" (оператор месторождения Тенгиз. — Ред.), как представитель "отечественного" бизнеса", — заметил в интервью DW общественный деятель из Атырау.

Впрочем, заявление министра энергетики, отметил Жасулан Кужеков, говорит и о том, что казахстанские олигархи уже располагают серьезными финансовыми возможностями, чтобы претендовать на роль равноправных партнеров западным транснациональным корпорациям. При этом общественному деятелю из Атырау не совсем понятно, почему Канат Бозумбаев сделал акцент на трех крупнейших проектах, реализуемых в Казахстане. "Дело в том, что в ближайшие годы единственным источником массированных инвестиций будет лишь "Тенгизшевройл", поскольку NCOC (North Caspian Operating Company, управляющая компания проекта Кашаган. — Ред.) только приступил к добыче офшорной нефти, и ему не до проектов расширения. Перспективы же новых инвестиций в Карачаганак под вопросом из-за споров акционеров проекта и правительства Казахстана, — говорит Кужеков. — При этом, почему министр ни словом не обмолвился о других нефтяных проектах с участием национальной компании "Казмунайгаз" и десятках проектов, где инвесторами выступают нефтяные компании из Китая, у меня ответа нет", — сказал в интервью DW Жасулан Кужеков.