19.08.2018, 13:00

Кая Каллас представила однопартийцам шесть основных пунктов экономического роста

 (30)
rus.delfi.ee
EST 1
EV100 vastuvõtt ERMis 24.02.2018
Kaja KallasFoto: Andres Putting

Председатель Партии реформ Кая Каллас на прошедших в Тарту летних днях партии представила однопартийцам план экономического роста, основанный на шести принципах, передает rus.err.ee.

Представляя план Каллас сказала, что самая важная задача Партии реформ — это увеличение доходов людей, а это требует роста всей экономики.

Хотя более точная предвыборная программа партии еще не готова, по словам Каллас, в настоящее время есть шесть основных пунктов, на которых основывается планируемый экономический рост.

"Во-первых, мы собираемся обязательно привести в порядок налоговую систему, чтобы она была простой и справедливой. Во-вторых, мы дадим новый толчок инновациям. В-третьих, мы создадим необходимые инфраструктуры, это относится как к интернет-соединению, так и электросетям. В-четвертых, доступность капитала. В-пятых, госпредприятий должно быть меньше, и, в-шестых, нам нужна самая предпочтительная бизнес-среда, чтобы сюда приходили инвестиции, и можно было бы платить людям более высокую заработную плату ", — сказала Каллас.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Кая Каллас представила однопартийцам шесть основных пунктов экономического роста

19.08.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас на прошедших в Тарту летних днях партии представила однопартийцам план экономического роста, основанный на шести принципах, передает rus.err.ee.
Подробнее



ФОТО DELFI: Шведская кронпринцесса Виктория прибыла в Таллинн и встретилась с Кальюлайд

19.08.2018
Шведская кронпринцесса Виктория вместе с супругом прибыли в Эстонию с официальным визитом. Утром они встретитлись с президентом Кальюлайд. В планах — посадить дерево в Кадриорге, съездить на Найссаар и пообщаться с проживающими там шведами.
Подробнее

ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

19.08.2018
Отбор бойцов для отряда специального назначения — дело не простое. В ходе отбора мужчины проходят суровую проверку на физическую и психическую выносливость, и до конца доходят не все из них.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €



Оказывается, можно не покупать плоды и ягоды, а заплатить деньги, чтобы самому собрать урожай на чужом участке

19.08.2018
Середина лета — разгар сезона заготовок на зиму. Клубника уже отходит, но на подходе черника, малина, вовсю пошли огурцы и помидоры. Многие пользуются возможностями своих огородов или рынков, но есть еще одна любопытная альтернатива — так называемый ”сельскохозяйственный” туризм, пишет "МК-Эстония".
Подробнее