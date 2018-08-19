19.08.2018, 13:00

Кая Каллас представила однопартийцам шесть основных пунктов экономического роста

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rus.delfi.ee
EST 2
EV100 vastuvõtt ERMis 24.02.2018
Kaja KallasFoto: Andres Putting

Председатель Партии реформ Кая Каллас на прошедших в Тарту летних днях партии представила однопартийцам план экономического роста, основанный на шести принципах, передает rus.err.ee.

Представляя план Каллас сказала, что самая важная задача Партии реформ — это увеличение доходов людей, а это требует роста всей экономики.

Хотя более точная предвыборная программа партии еще не готова, по словам Каллас, в настоящее время есть шесть основных пунктов, на которых основывается планируемый экономический рост.

"Во-первых, мы собираемся обязательно привести в порядок налоговую систему, чтобы она была простой и справедливой. Во-вторых, мы дадим новый толчок инновациям. В-третьих, мы создадим необходимые инфраструктуры, это относится как к интернет-соединению, так и электросетям. В-четвертых, доступность капитала. В-пятых, госпредприятий должно быть меньше, и, в-шестых, нам нужна самая предпочтительная бизнес-среда, чтобы сюда приходили инвестиции, и можно было бы платить людям более высокую заработную плату ", — сказала Каллас.

Tallinn Hockey weekend
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Кая Каллас представила однопартийцам шесть основных пунктов экономического роста

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