Кая Каллас: новая налоговая система заставит людей блефовать и обманывать государство

Депутат Европарламента, реформистка Кая Каллас написала в своем блоге, что от новой налоговой системы есть польза только для политиков правящей коалиции, которые, ссылаясь на громкие лозунги, могут бить в барабаны, будто бы они помогают людям.

Каллас отмечает, что после того, как она написала в своем блоге о сложности новой налоговой системы, она получила от людей много писем.

"Эти письма вопиюще противоречат тому ответу, который я получила от премьер-министра, где он приводит цифры, какой должна быть месячная зарплата, чтобы получить пользу от налоговых изменений. Противоречие кроется прежде всего в том, что в правительстве не считаются с новой реальностью работы, то есть с тем, что большинство людей не работают с одной определенной зарплатой и трудовым договором у одного работодателя. У правительства, кажется, нет представления о том, как идет реальная жизнь.

Я думаю, что все согласны с тем, что люди с большей зарплатой должны платить и больше налогов. Так это было и до сих пор, потому что в качестве подоходного налога с физического лица мы платим 20% от своей зарплаты. Если зарплата больше, то и платеж больше. Как указал и Юрген Лиги, отныне "рабочим человеком" считают только зарабатывающего до 1776 евро гражданина и у других нужно забрать освобождение от налогов. Люди чувствуют, что это несправедливо.

Все согласны и с тем, что тем, кто сами не справляются, общество должно помогать. Но разница между нынешним правительством и Партией реформ в том, что мы хотим, чтобы люди выбрались из ловушки бедности и стали больше зарабатывать. Мнимое увеличение дохода, которое сочетается с реальным уменьшением благосостояния и покупательской способности (которое обусловлено в основном тем, что цены повышаются и жизнь из-за этого дорожает), не поможет этим людям. От этого есть польза, пожалуй, только политикам правящей коалиции, которые, ссылаясь на громкие лозунги, могут бить в барабаны, будто бы они помогают этим людям.

Правда же в том, что по новому закону предельная налоговая ставка для низкооплачиваемых рабочих мест (зарабатывающие до 500 евро люди) снизится, что должно благоприятствовать возвращению на рынок труда тех, кого долго там не было. А предельная налоговая ставка зарабатывающих больше среднего людей повысится, что уменьшит мотивацию этих людей больше зарабатывать.

Как я упоминала и в начале, реальная жизнь не такая черно-белая, как думает правительство. Весь мир все больше движется в сторону гибких форм работы, и это не может не затрагивать и нас. Многие работники в Эстонии не получают определенную зарплату. Зарплату платят на основании почасовой оплаты, вдобавок выплачивают премии, которые зависят от результатов работы.

Изменения зарплаты связаны и с количеством отработанных дней в месяц, платой за переработку, больничным, отпуском и другими доплатами. Каждое такое изменение в зарплате меняет и не облагаемый подоходным налогом минимум или отменяет его совсем. Хороший и усердный работник не понимает, почему он получил меньше за отработанную в этом месяце единицу времени и почему сумма налогов в этот раз забрала у него большую сумму.

Вторая тема, которая вырисовывается из присланных мне писем, в том, что новая система заставит людей блефовать и обманывать государство. Это менталитет Восточной Европы, от которого мы уже отошли благодаря простой и ясной налоговой системе. Однако теперь мы падаем обратно туда, куда мы на самом деле не хотим идти".

Пост Каи Каллас полностью можно прочитать здесь.