19.05.2018, 18:40

Кая Каллас: испытанием для экономики Эстонии является создание добавочной стоимости

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rus.delfi.ee
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Кая Каллас: испытанием для экономики Эстонии является создание добавочной стоимости
Foto: Priit Simson

В своем выступлении на посвященном вопросам экономики собрании Партии реформ председатель Партии реформ Кая Каллас отметила, что Эстония нуждается в предпринимательстве, которое создавало бы высокую добавочную стоимость. Это позволило бы платить более высокие зарплаты и поддерживать нуждающихся в помощи.

”Раньше сильными сторонами Эстонии были находящиеся в порядке финансы и сильное э-государство. К сожалению, действующее правительство не справляется ни с первой, ни со второй задачей. Можно заметить стремление разрушить работающие системы, например, систему пенсионного страхования. Делаются попытки любыми средствами навязать бесплатный общественный транспорт, хотя для людей важнее отремонтированные дороги и удобное расписание общественного транспорта”.

Председатель Партии реформ считает, что нынешнее правительство не считает развитие э-государства приоритетным направлением и недостаточно внимания уделяет этой теме.

”По-прежнему слабостью Эстонии является недостаточная дигитализация предпринимательства и доступность скоростного интернет-подключения. Это, в свою очередь, замедляет рост производительности, поскольку время и энергия тратятся не на результат, а на процесс. Потерянное время — это потерянные деньги”, — добавила Каллас.

По словам Каллас, перед экономикой Эстонии стоит несколько больших задач. ”Мы попали в ловушку среднего дохода. Наши предприятия предлагают слишком мало товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью, за которые можно было бы просить больше денег. Но если нет создающего высокую добавочную стоимость предпринимательства, то нет возможности платить более высокие зарплаты и поддерживать тех, кто нуждается в помощи”, — добавила она.

В контексте предстоящих выборов важным пунктом является повышение доходов. ”Если Центристская партия говорит о повышении пенсий, то мы говорим, прежде всего, об увеличении доходов, которое может последовать только за экономическим ростом, — сказала Каллас. — Все предложенные нами шаги должны приблизить нас к умной, успешной Эстонии, не зависящей от чужих денег”.

ТОП

Каллас добавила, что мы должны продолжить государственную реформу, то есть, обсудить, какое государство мы способны содержать. ”Как мы можем способствовать развитию частного предпринимательства и свободы выбора в разных сферах, например, в здравоохранении”

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