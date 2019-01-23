Катрин Батс: у жителей Эстонии есть зависимость от использования пластика

”Министр по вопросам предпринимательства Рене Таммист отметил на прошедшем в декабре Форуме ответственного предпринимательства (VEF), что Эстония отстает от мировых тенденций в этой сфере — например, предприятия в Скандинавии помимо оценки экономических результатов занимаются также оценкой социального и экологического влияния своей деятельности”, — сказала Катрин Батс. ”Также правление VEF в числе прочего предложило сделать для государственных предприятий такой отчет рекомендованным или обязательным”.

Катрин Батс подчеркнула, что Rimi, например, составляет рапорт о своей социально ответственной деятельности уже четвертый год подряд. ”Я не вижу причин, по которым все предприятия не могут нести равную ответственность за окружающую среду. Кроме того, такой рапорт мог бы стать обязательным и для тех, кто работает в частном секторе. Размер экологического урона — это наша общая ответственность”.

”Нас расстраивает, что все наши усилия в области социально ответственного предпринимательства рассматривают как простую рекламу, поскольку мы считаем важным говорить на эти темы”, — добавила Катрин Батс. ”Такие обвинения беспочвенны: я каждый день вижу вокруг себя людей с добрым сердцем, которые преданы своему делу, заботятся о слабых и думают о том, какой урон они наносят окружающей среде”.