Катрин Батс: у жителей Эстонии есть зависимость от использования пластика

Специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс считает, что ответственность перед экологией и перед природой должна быть для людей более важной темой, чем сейчас: например, большинство жителей Эстонии до сих пор делают выбор в пользу полиэтиленовых пакетов, несмотря на их высокую цену.
По мнению Катрин Батс, большинство жителей Эстонии зависимы использования пластика. ”Наш опыт показывает, что пакетики для овощей и фруктов клиенты берут уже автоматически: даже, если они покупают одно яблоко, то часто кладут его в пакетик. Также покупатели отнесли скорее негативно к нашему решению убрать с касс рулоны с пакетиками. Несмотря на то, что бумажные пакеты в Rimi уже много лет являются самыми дешевыми и лежат на верхней полке, пластиковые пакеты все равно являются наиболее популярными. Так что государственные регуляции в этом вопросе придутся как нельзя кстати”, — рассказала специалист.
”Мы в Rimi приветствуем все ценные предложения, которые нам делают в сфере социально ответственного предпринимательства — начиная с благосостояния работников и благотворительности и заканчивая охраной природы и экологии”, — сказала Катрин Батс. ”Главные приоритеты Rimi в области экологии — это переход к 2020-му году к деятельности, не наносящей ущерба климату, а также замена одноразовых пластиковых товаров экологически чистыми альтернативами”.
”Министр по вопросам предпринимательства Рене Таммист отметил на прошедшем в декабре Форуме ответственного предпринимательства (VEF), что Эстония отстает от мировых тенденций в этой сфере — например, предприятия в Скандинавии помимо оценки экономических результатов занимаются также оценкой социального и экологического влияния своей деятельности”, — сказала Катрин Батс. ”Также правление VEF в числе прочего предложило сделать для государственных предприятий такой отчет рекомендованным или обязательным”.
Катрин Батс подчеркнула, что Rimi, например, составляет рапорт о своей социально ответственной деятельности уже четвертый год подряд. ”Я не вижу причин, по которым все предприятия не могут нести равную ответственность за окружающую среду. Кроме того, такой рапорт мог бы стать обязательным и для тех, кто работает в частном секторе. Размер экологического урона — это наша общая ответственность”.
”Нас расстраивает, что все наши усилия в области социально ответственного предпринимательства рассматривают как простую рекламу, поскольку мы считаем важным говорить на эти темы”, — добавила Катрин Батс. ”Такие обвинения беспочвенны: я каждый день вижу вокруг себя людей с добрым сердцем, которые преданы своему делу, заботятся о слабых и думают о том, какой урон они наносят окружающей среде”.