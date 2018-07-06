Кассы самообслуживания дают несовершеннолетним возможность купить алкоголь

Расположенные в магазинах кассы самообслуживания в самое многолюдное и загруженное время предлагают несовершеннолетним возможность легче получить алкоголь, поскольку на зону самообслуживания, как правило, приходится только один работник.
Портал ERR пишет, что организовал эксперимент, где протестировал, может ли несовершеннолетний купить алкоголь в кассе самообслуживания, не показывая документ. В тесте под надзором взрослого участвовал несовершеннолетний, который доказал, что в кассе можно просканировать банки пива так, чтобы работник этого не заметил.
Руководитель отдела безопасности Prisma Екатерина Алехина рассказала, что при каждой покупке работник видит в своем компьютере информацию обо всем пробитом товаре и при сканировании алкогольного напитка касса блокируется. Клиент не может завершить сделку прежде, чем работник придет и проверит возраст клиента, но также есть возможность, что работник может подтвердить проверку дистанционно.