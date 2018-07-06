Кассы самообслуживания дают несовершеннолетним возможность купить алкоголь

В SelveEkspress также возможно подтвердить покупку дистанционно, но не в том случае, если Партнерская карта совершающего покупку принадлежит несовершеннолетнему, в таком случае, по словам руководителя веб-системы Selver, работник должен пропустить покупку в платежном терминале на месте.

Представители как Prisma, так и Maxima заверили, что их работники обязаны спрашивать документ у всех, кто выглядит моложе 30 лет.

По словам старшего специалиста центра развития здоровья и благополучия Института развития здоровья (TAI) Трийн Сокк, несмотря на то, что розничные сети заверяют, что система действует, проблемы есть. По сравнению с большими магазинами, больше проблем с маленькими магазинами и заправками, где у молодых людей документы спрашивают меньше.

Меньше всего работники требуют документ у покупающих слабый алкоголь молодых людей, хотя преимущественно молодежь и пытается купить именно сидр и пиво, так что проблемой их доступности, по оценке TAI, нужно заниматься отдельно.