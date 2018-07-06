06.07.2018, 12:42

Кассы самообслуживания дают несовершеннолетним возможность купить алкоголь

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rus.delfi.ee
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Iseteeninduskassad
IseteeninduskassadFoto: Madis Veltman

Расположенные в магазинах кассы самообслуживания в самое многолюдное и загруженное время предлагают несовершеннолетним возможность легче получить алкоголь, поскольку на зону самообслуживания, как правило, приходится только один работник.

Портал ERR пишет, что организовал эксперимент, где протестировал, может ли несовершеннолетний купить алкоголь в кассе самообслуживания, не показывая документ. В тесте под надзором взрослого участвовал несовершеннолетний, который доказал, что в кассе можно просканировать банки пива так, чтобы работник этого не заметил.

Руководитель отдела безопасности Prisma Екатерина Алехина рассказала, что при каждой покупке работник видит в своем компьютере информацию обо всем пробитом товаре и при сканировании алкогольного напитка касса блокируется. Клиент не может завершить сделку прежде, чем работник придет и проверит возраст клиента, но также есть возможность, что работник может подтвердить проверку дистанционно.

В SelveEkspress также возможно подтвердить покупку дистанционно, но не в том случае, если Партнерская карта совершающего покупку принадлежит несовершеннолетнему, в таком случае, по словам руководителя веб-системы Selver, работник должен пропустить покупку в платежном терминале на месте.

Представители как Prisma, так и Maxima заверили, что их работники обязаны спрашивать документ у всех, кто выглядит моложе 30 лет.

По словам старшего специалиста центра развития здоровья и благополучия Института развития здоровья (TAI) Трийн Сокк, несмотря на то, что розничные сети заверяют, что система действует, проблемы есть. По сравнению с большими магазинами, больше проблем с маленькими магазинами и заправками, где у молодых людей документы спрашивают меньше.

ТОП

Меньше всего работники требуют документ у покупающих слабый алкоголь молодых людей, хотя преимущественно молодежь и пытается купить именно сидр и пиво, так что проблемой их доступности, по оценке TAI, нужно заниматься отдельно.

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