Кассу по безработице посетили делегации из Японии и с острова Аруба

Особенно гостей интересовало, как оказывается помощь человеку с пониженной трудоспособностью, для того чтобы он смог справляться в постоянно развивающем мире цифровых технологий, и какие компьютерные курсы касса по безработице предлагает данной целевой группе. В прошлом году около 4000 людей с пониженной трудоспособностью посетили через кассу по безработице различные курсы. Больше всего это были именно курсы сферы ИКТ.

В середине января кассу по безработице посетили высокопоставленные государственные чиновники с острова Аруба. Касса по безработице ознакомила гостей с возможностями портала самообслуживания, подачей онлайн заявлений и автоматической системой составления решений. Например, через портал e-töötukassa люди могут регистрироваться в качестве безработных, а работодатели ходатайствовать о льготе по социальному налогу за работника с пониженной трудоспособностью. Если заявление подается через портал e-töötukassa, и нет никаких препятствий для постановки человека на учет, то решение выносится автоматически.

Работы по развитию портала самообслуживания кассы по безработице продолжатся, для того чтобы в будущем было больше возможностей общаться с кассой по безработице по электронным каналам. Весь процесс станет быстрым и точным, и что самое главное — простым и удобным для клиента. Тогда работодатели и безработные не должны будут приходить в представительство кассы по безработице, а смогут в удобное для них время и месте подавать ходатайства через портал e-töötukassa.

Делегации японцев и арубанцев приезжали в Эстонию при посредничестве Академии э-государства.