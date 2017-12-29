Кассир Coop забыла взять у покупателя деньги за покупки на 100 евро

В Курессааре произошел курьезный инцидент, когда кассир забыла взять у клиентов плату за товары, и покупатели ушли из магазина, не оплатив чек на 107 евро, пишет Saarte Hääl.

Инцидент произошел в Курессааре 22 декабря в 11:41. Пара среднего возраста не оплатила свой счет на 107,92 евро. Однако они попали на запись камеры видеонаблюдения и их разыскали пользователи группы ”Замечено в Сааремаа” в Facebook.

Председатель правления Coop Saaremaa Калле Коов сообщил, что клиенты оставили счет неоплаченным не намеренно, а произошел курьезный инцидент, вызванный предрождественским настроением.

”Если посмотреть видео, то клиенты не сделали ничего неправильного, а просто получилось так, что продавец не попросила у них деньги. Вынести урок из этого могут обе стороны — клиенты могли бы сказать, что они не заплатили, а продавец сама заметить, что не попросила оплату”, — сказал Коов.