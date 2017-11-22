Касса по безработице заключила соглашения с AQ Lasertool OÜ и Ruukki Products AS

Сегодня в Пярнумаа председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел подписал договор о сотрудничестве с AQ Lasertool OÜ и Ruukki Products AS. Оба договора были подписаны на предприятиях. Со стороны AQ Lasertool OÜ договор подписал член правления Рейн Вольт, со стороны Ruukki Products AS — Тармо Раннак.

AQ Lasertool OÜ является дочерним предприятием AQ Group AВ, которое с 2003 года ведёт свою деятельность в Пярнумаа.

По оценке руководителя отделения Кассы по безработице в Пярнумаа Герли Метс, сотрудничество с предприятиями является открытым и прозрачным, всегда ориентированным на поиски решений.

”Предприятие AQ Lasertool с помощью кассы по безработице искало различных работников со определенными специализациями. Было применено обучение на рабочем месте и использовано пособие на выплату заработной платы. Мы ценим готовность предприятий предлагать обучение и работу людям с пониженной трудоспособностью, индивидуально подходя к каждому работнику при оценке способности выполнять рабочие обязанности и оказывая поддержку при приобретении умений и навыков”, — сказала Метс.

Руководитель отдела персонала AQ Lasertool OÜ Янне Эльяс подчёркивает, что касса по безработице является для предприятия партнером, от которого можно получить профессиональную помощь и совет по услугам рынка труда и набору персонала. Было множество удачных совместных проектов, например, участие в ярмарках труда, посещение предприятия соискателями работы, принятие участия в дне открытых дверей, в результате чего предприятие нашло новых работников.

Основной деятельностью производственной единицы AQ Lasertool OÜ в Пярнумаа является производство компонентов и сборочных частей из металла для международных партнёров в различных областях, таких как, например, автомобильная промышленность, энергетика и производство поездов. Дополнительно у предприятия есть производственные единицы в Харьюмаа Виймси и Юри. На предприятии работает примерно 370 человек. В 2009 и 2012 годах AQ Lasertool OÜ было удостоено титула ”Лучшее предприятие Пярнумаа”, а также в 2014 году — ”Ответственное предприятие Пярнумаа”. К тому же, в 2010-2015 предприятие входило в топ III рейтинга предприятий машиностроительной- и металлообрабатывающей промышленности Äripäev, а в 2013 году оно было на I месте.

Ruukki Products AS обслуживает бизнес-клиентов и потребителей в строительном секторе. Предприятие поставляет под маркой Ruukki энергоэффективные строительные материалы и материалы для крыш и оказывает услуги вплоть до установки. Клиентов по материалам для крыш обслуживают также в центрах крыш Ruukki Express.

По словам Герли Метс, касса по безработице ценит готовность предприятия предлагать возможность обучения на рабочем месте и для молодых людей с небольшим опытом работы и для людей с проблемами со здоровьем.

”Через сотрудничество, мы помогаем развитию навыков людей, создаем новые возможности, помогаем соискателям работы попасть на рынок труда. Привлекаем работников предприятия на инфо-дни, посвященные рынку труда, курсы, ярмарки труда, также мы организовывали посещения предприятия, куда привлекаем соискателей работы — помогаем найти работников. Сотрудничество с руководителем отдела персонала было очень профессиональным и открытым. Предприятие ориентированно на поиск решений и всегда идёт на встречу новым возможностям. Также всегда была готовность предложить подходящую работу разным целевым группам”, — сказала Метс.

Руководитель по персоналу Ruukki Products AS Инна Ансон подтверждает, что за прошедшие несколько лет сотрудничество с кассой по безработице стало очень слаженным. ”С кассой по безработице легко сотрудничать. Прежде всего потому, что можно получить профессиональную помощь и совет об услугах рынка труда, обучении, наборе персонала и так далее. В ходе сотрудничества нам удалось найти множество отличных работников. В будущем мы ждём, что касса по безработице будет своим региональным партнёрам передавать ещё больше информации о тенденциях рынка труда, изменениях, организуемых курсах и т.д.”, — сказала Ансон.

Заключенные сегодня соглашения являются для кассы по безработице 37 и 38 по счёту. Заключать договоры о сотрудничестве касса по безработице начала в 2012 году и цель — достичь сотрудничества со всеми крупными предприятиями во всех основных сферах деятельности.