Касса по безработице: возраст — не помеха, это все стереотипы и страхи

Касса по безработице прокомментировала статью газеты ”Виру Проспект” под заголовком ”Безработица в Нарве: нужно быть ”универсальным” солдатом”, опубликованную сегодня и на Delfi. В ней журналист попытался найти изъяны в нынешней системе поддержке безработных.

Взаимодействие и сотрудничество — залог успеха!

Екатерина Калиничева, главный специалист по связям с общественностью Кассы по безработице пишет, что с вопросами, на которые автор статьи ищет ответы, консультанты и специалисты Кассы по безработице соприкасаются ежедневно.

Это и есть наша главная задача, не дать потерявшим работу людям остаться наедине со своими проблемами, поддержать их в этот период не только финансово, с помощью пособий и возмещений, но и с помощью консультаций и услуг помочь им поскорее найти подходящую работу и вернуться на рынок труда.

Сначала хотелось бы напомнить, что клиентами Кассы по безработице являются как безработные и соискатели работы, так и работодатели, а с мая этого года и работающие люди. Также в результате реформы трудоспособности нашими клиентами являются люди с особыми потребностями. В этой статье речь пойдет только о безработных и соискателях работы. В чем же разница? Зарегистрированный безработный — это человек, который не работает (и у которого нет другой занятости), который зарегистрирован в Кассе по безработице и ищет работу. А соискатель работы, может быть занят другой деятельностью, которая не дает право быть зарегистрированным безработным (напр. учиться, работать, быть на пенсии по старости и др.), но который ищет работу и для этого зарегистрирован в Кассе по безработице как соискатель работы.

Различия также состоит в том, что безработный должен обращаться в Кассу по безработице не менее одного раза в 30 дней, а соискатель работы не менее одного раза в 90 дней. И конечно, для зарегистрированных безработных больше возможностей в виде пособий и услуг, хотя для соискателей работы также есть услуги, только в несколько меньшем объеме. При регистрации безработный или соискатель работы подписывают памятку, которая выдается также и на русском языке, в ней расписаны права и обязанности, которые у человека появляются.

Индивидуальный план поиска работы

Когда человек регистрируется в Кассе по безработице, придя на место, или через портал самообслуживания, то в систему вводится вся необходимая информация о нем. Можно сказать, что составляется своего рода резюме, которое потом каждый безработный может сам посмотреть, войдя на портал Кассы по безработице. Все эти данные также необходимы для составления индивидуального плана поиска работы.

То есть консультант вместе с безработным анализирует, что помогает человеку найти работу, какие его сильные стороны, а также что может препятствовать поиску работы и трудоустройству. Я не буду сейчас приводить примеры, так как у каждого безработного могут быть свои обстоятельства и причины. Главное помнить, что это ваш план, и консультант его составляет и согласовывает с вами, а от того как вы ответите на вопросы, насколько вы будете открыты и честны, будет зависеть и то, насколько этот план удастся осуществить. С этого начинается сотрудничество консультанта и безработного.

Самое главное, что во время каждой консультации план пересматривается, вносятся изменения, добавляются шаги и виды деятельности на следующий месяц, выясняется потребность в получении какой-либо услуги, а также вносятся предложения о работе, которые подходят безработному. В конце каждой консультации безработный и консультант подписывают индивидуальный план, конечная цель которого трудоустройство безработного.

Услуги, направленные на трудоустройство

Касса по безработице оказывает уже более 50 различных услуг. Конечно, не всегда, для того чтобы найти работу, нужно обязательно ими воспользоваться. Иногда бывает достаточно трудового посредничества, консультаций и активного поиска работы. А любая услуга должна быть обоснована и направлена на трудоустройство безработного. И очень важно, что решение о направлении на какую-либо услугу, принимается также на основе индивидуального плана поиска работы.

Как в примере с курсами эстонского языка, когда это было единственным препятствием для того чтобы найти работу, когда у самого безработного есть мотивация учиться и конечно силы, для того чтобы пройти эти курсы до конца и сдать экзамен. Это же и Касается других услуг. Так как консультация в среднем длится 15-30 минут, то консультант физически не имеет времени рассказать обо всех услугах и возможностях. Поэтому настоятельно рекомендую ознакомиться с описанием услуг на портале Кассы по безработице, с какой целью они предоставляются и на каких условиях. Тогда на консультации можно будет уже обсудить предлагаемые возможности и оценить, насколько та или иная мера обоснована, и насколько она поможет человеку приблизиться к работе.

Возраст не помеха

Опыт Кассы по безработице показывает, что для поиска работы и трудоустройства — возраст не помеха. Зачастую мы имеем дело со стереотипами и страхами. Молодые уверены, что их не возьмут на работу, потому что они молодые и неопытные, а люди среднего возраста зачастую думают, что берут только молодых, а после сорока уже сложно найти работу. На самом деле, как правильно отметил и автор статьи, всё зависит от самого человека. Наши консультанты по карьере говорят, что очень часто, человек приходит на консультацию, думая, что его препятствием к трудоустройству является возраст, а во время консультации приходят к тому, что на самом деле есть более реальные причины, по которым возможно ему трудно найти работу, и которые реально устранить. А среди работодателей наоборот бытует мнение, что с работником среднего возраста можно рассчитывать на более длительные и постоянные трудовые отношения.

Что же касается дискриминации по возрасту, то сейчас работодатели смотрят прежде всего на навыки человека, на то, что он умеет и чему он готов учиться. Это же относится и к людям с особыми потребностями, в первую очередь важны навыки, отношение к работе и желание работать. А если говорить о возрасте, то у нас есть примеры, когда люди пенсионного возраста регистрировались как соискатели работы, получали дополнительные навыки или даже писали бизнес-план, и потом либо находили работу, либо открывали свое дело.

Найти себя

Конечно, у каждого безработного своя ситуация, именно поэтому мы предлагаем индивидуальный подход. Сегодня утром (по состоянию на 13.09) на портале Кассы по безработице в Ида-Вирумаа было 308 предложений о работе, и в общей сложности около 900 рабочих мест. Конечно мы стараемся помочь человеку найти подходящее рабочее место, которое соответствует и его уровню образования, и его навыкам, и пожеланиям. Но не всегда это бывает возможно сделать быстро, а иногда и в ходе поисков выясняется, что необходимы новые навыки, или не хватает практики, или перед тем как пойти работать, нужно решить другие проблемы и др. Также ситуация на рынке труда диктует нам свои условия.

Например, в Ида-Вирумаа по-прежнему показатель зарегистрированной безработицы самый высокий в Эстонии, в то же время, в уезде есть уникальные специалисты, которым можно было найти работу в другом месте. Также нужно учитывать востребованность той или иной профессии, и в сегодняшнем быстроизменяющемся мире, не потеряться и найти себе место на рынке труда. Конечно этот путь бывает не прост, иногда человек, для того чтобы заработать на жизнь, выбирает не ту работу, которую бы хотел.

Что касается долговременных безработных, которые зарегистрированы больше года, то для них и для работодателей, которые возьмут их на работу, есть дополнительные услуги и пособия, для того чтобы повысить возможности человека устроиться, и в то же время мотивировать работодателя принять его на работу. Также мы видим, что даже работая, не стоит останавливать свои поиски и развиваться, именно поэтому с мая Касса по безработице предлагает меры по профилактике безработице, для того чтобы работающие люди смогли получить дополнительное обучение и повысить свои навыки, чтобы не потерять работу, или чтобы плавно перейти с одной работы на другую и остаться при этом конкурентоспособными.

Быть активным

Наверное, призыв ”Быть активным!” сегодня касается любой сферы нашей жизни. Начиная со школы детей учат проявлять инициативу, работать в команде, сотрудничать, делать проекты и т.д. Сегодня, для того чтобы найти работу, может быть уже недостаточно просто хорошего образования и умений, сегодня нужно уметь проявить себя, показать своё отношение к работе, готовность к сотрудничеству, умение приспосабливаться к изменениям и работать в коллективе.

Если человек долго не работал, у него по какой-либо причине был долгий перерыв в трудовом стаже, то очень важно помочь ему вернуться в этот рабочий ритм, стать активным и лучше ориентироваться на рынке труда, попробовать свои силы и привыкнуть к новой ситуации. Речь идет не обязательно о долговременных безработных, а, например, женщины, которые несколько лет сидели с детьми, или человек долго не работал, так как ухаживал за родственником с особыми потребностями, также бывают другие ситуации. Именно с этой целью мы предоставляем такие услуги как трудовой тренинг, трудовой клуб и др., это не замена трудовой деятельности, это лишь один из шагов на пути в поиске работы.