Касса по безработице: рынок труда ждут большие перемены

На прошедшей недавно ярмарке труда специалист по вопросам карьеры Эстонской кассы по безработице Анни Райе рассказала школьникам о нынешней ситуации на рынке труда, а также о предстоящих на нем кардинальных изменениях. По ее словам, в ближайшие пять лет в Эстонии ожидается сокращение примерно 34 тысяч рабочих мест, не требующих высокой квалификации. Будущее же за специалистами, способными выполнять сложные виды работ.

”Учительская газета” пишет со ссылкой на Анни Райе, что сейчас в Эстонии насчитывается 982 тысячи трудоспособных жителей, из которых учится или работает лишь 69% или 683 тысячи человек.

”В Эстонии проживает почти полмиллиона человек, которые хотели бы работать, однако в настоящее время не трудятся по причине отсутствия вакансий или невозможности быть занятым 8 часов в день, — пояснила сотрудница кассы. — Среди них пенсионеры, студенты вузов и профтехучилищ. Многочисленную группу отколовшихся от рынка труда составляют люди с особыми потребностями. Большинство из них могли и хотели бы работать в день по два-три часа, но не могут по причине малочисленности рабочих мест с частичной занятостью”.

По мнению Райе, причиной подобного положения дел является налоговая система Эстонии, которая не способствует созданию рабочих мест с частичной нагрузкой. ”Даже если работодатель возьмет человека на работу на полставки, ему все равно придется платить налоги за полное рабочее место, — поясняет специалист Кассы по безработице. — С точки зрения работодателя это неразумно, в связи с чем состоялись дискуссии на эту тему и было сделано предложение об изменении законодательства”.

В настоящее время крупнейшей проблемой является наличие в Эстонии примерно 30 тысяч молодых людей, которые не учатся, не работают и даже не стоят на учете как безработные. У 200 тысяч человек отсутствует какая-либо квалификация — они закончили основную школу или гимназию, однако профессию так и не освоили.

Анни Райе предупреждает, что из-за стремительного развития технологий в ближайшие пять лет отпадет надобность в таких работниках как продавцы, доярки и уборщицы. Их заменят кассы самообслуживания, роботизированные хлева и автоматизированная уборочная техника. В то же время для создания и обслуживания техники понадобятся проектировщики, инженеры, электрики, программисты и маркетологи. Неквалифицированные рабочие места начнут исчезать, а спрос на высококвалифицированную рабочую силу увеличится. Крайне гибким станет время работы — традиционная офисная работа с 9 утра до пяти вечера сойдет на нет. На смену ей придет удаленная работа через интернет и работа на неполную ставку.

По прогнозам, люди перестанут десятилетиями работать на одном и том же рабочем месте. Преобладающими станут проектная деятельность и пожизненное обучение. Райе привела в качестве примера результаты американского исследования, согласно которому нынешний школьник успеет сменить к своему 42-летию около 12 рабочих мест.

При наборе в команду новых игроков работодатели будут учитывать не столько их умения и навыки, сколько качества личности. Внимание будет обращаться на поведение соискателя в той или иной ситуации, на его находчивость и готовность к сотрудничеству. Традиционные интервью по работе канут в лету, подход к набору кадров станет более творческим — например, работодатель может попросить в течение пяти минут порассуждать на тему, подходит ли одуванчик в качестве символа предприятия.

Райе прогнозирует также падение спроса на рабочую силу в таких областях как образование, транспорт, розничная торговля и строительство. На передний план будут выходить программирование, здравоохранение, социальное обеспечение, деревообработка и инфокоммуникации.

Специалист Кассы по безработицы советует молодым людям при выборе будущей профессии исходить из вышеприведенной информации, а также опираться на прогноз потребности в рабочей силе от Министерства экономики и коммуникаций, барометра занятости Кассы по безработицы, а также исследования рынка труда OSKA.