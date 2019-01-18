Касса по безработице присвоила фанерному заводу Metsä Wood титул ”Работодатель Пярнумаа 2018”

На пярнуском заводе Metsä Wood изготавливается березовая фанера, которая преимущественно используется в строительстве и транспортной промышленности. Производственная мощность завода составляет 50 000 кубометров в год, что означает прибавление дополнительных 30 000 кубометров к общей производственной мощности Metsä Wood.
”Всем новым работникам мы предлагаем основательное обучение, которое дает возможность работать на различных линиях завода”, — сказала Мерите Лийдемаа-Пярн. ”Поэтому от работников, которые приходят на завод Metsä Wood, не требуется опыт работы на производстве. Скорее важен интерес к этой сфере, готовность работать в команде и возможность работать по сменам”. В новом здании завода работникам обеспечена безопасная рабочая среда. В распоряжении работников находятся современные бытовые помещения и комнаты для отдыха.
Используемое на пярнуском заводе сырье, березовый шпон, заготавливается в Центральной Финляндии в городе Ээнекоски. Используемое для этого дерево поставляется из Финляндии, в основном из лесов, принадлежащих владельцам компании Metsä Group. Завод по производству шпона в Ээнекоски и завод по производству березовой фанеры в Пярну составляют одно целое, обе стороны которого должны вместе слажено работать. Планируется, что на полною мощность завод будет запущен к 2020 году, и для этого нужно набрать еще около 100 работников.
Строительство в Пярну завода по производству березовой фанеры началось в апреле 2017 года, и весной 2018 года оно было завершено. Завод построила местная компания Nordecon AS. Производственная деятельность официально была запущена 27 августа. Основное оборудование на завод поставили финские компании Raute Oyj и Pinomatic Oy.