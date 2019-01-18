Касса по безработице присвоила фанерному заводу Metsä Wood титул ”Работодатель Пярнумаа 2018”

”Два года назад представители компании Metsä Wood пришли в кассу по безработице с разговором о том, что в течение следующих лет новый завод в Пярну планирует набрать 200 работников. На сегодняшний день Metsä Wood нашел в Пярну около 100 работников. Кроме того, предприятие воспользовалось также возможностями программы ”Работайте и учитесь”, и работники при поддержке кассы по безработице прошли обучение. Завод Metsä Wood является для кассы по безработице заметным партнером, которого характеризует забота о своих работниках, они делают все для того, чтобы на заводе было хорошо работать. Приход Metsä Wood в Пярну несомненно очень важен для всего Пярнумаа, так как в уезде стало много достойных рабочих мест”, — сказала руководитель отделения Кассы по безработице в Пярнумаа Герли Метс.

”Для нас большая честь получить от Кассы по безработице такой титул: мы в течение года трудоустроили более 100 работников, и это был очень быстрый, интересный и насыщенный период. Поддержка и опыт Кассы по безработице очень помогли нам. Мы верим, что наше хорошее сотрудничество продолжится и далее, потому что мы постепенно набираем на завод еще работников”, — сказала руководитель Пярнуского завода Мерите Лийдемаа-Пярн.