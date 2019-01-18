18.01.2019, 11:31

Касса по безработице присвоила фанерному заводу Metsä Wood титул ”Работодатель Пярнумаа 2018”

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rus.delfi.ee
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Касса по безработице присвоила фанерному заводу Metsä Wood титул ”Работодатель Пярнумаа 2018”
Metsä Wood

Сегодня Касса по безработице чествовала своих лучших партнеров по сотрудничеству и работодателей. Титул ”Работодатель Пярнумаа 2018” был присвоен Пярнускому фанерному заводу Metsä Wood. На заводе, который официально был запущен в августе прошлого года, к концу года работало уже больше 100 работников. Когда завод начнет работать на полную мощность, то на пярнуском заводе работу получат около 200 человек.

”Два года назад представители компании Metsä Wood пришли в кассу по безработице с разговором о том, что в течение следующих лет новый завод в Пярну планирует набрать 200 работников. На сегодняшний день Metsä Wood нашел в Пярну около 100 работников. Кроме того, предприятие воспользовалось также возможностями программы ”Работайте и учитесь”, и работники при поддержке кассы по безработице прошли обучение. Завод Metsä Wood является для кассы по безработице заметным партнером, которого характеризует забота о своих работниках, они делают все для того, чтобы на заводе было хорошо работать. Приход Metsä Wood в Пярну несомненно очень важен для всего Пярнумаа, так как в уезде стало много достойных рабочих мест”, — сказала руководитель отделения Кассы по безработице в Пярнумаа Герли Метс.

”Для нас большая честь получить от Кассы по безработице такой титул: мы в течение года трудоустроили более 100 работников, и это был очень быстрый, интересный и насыщенный период. Поддержка и опыт Кассы по безработице очень помогли нам. Мы верим, что наше хорошее сотрудничество продолжится и далее, потому что мы постепенно набираем на завод еще работников”, — сказала руководитель Пярнуского завода Мерите Лийдемаа-Пярн.

На пярнуском заводе Metsä Wood изготавливается березовая фанера, которая преимущественно используется в строительстве и транспортной промышленности. Производственная мощность завода составляет 50 000 кубометров в год, что означает прибавление дополнительных 30 000 кубометров к общей производственной мощности Metsä Wood.

”Всем новым работникам мы предлагаем основательное обучение, которое дает возможность работать на различных линиях завода”, — сказала Мерите Лийдемаа-Пярн. ”Поэтому от работников, которые приходят на завод Metsä Wood, не требуется опыт работы на производстве. Скорее важен интерес к этой сфере, готовность работать в команде и возможность работать по сменам”. В новом здании завода работникам обеспечена безопасная рабочая среда. В распоряжении работников находятся современные бытовые помещения и комнаты для отдыха.

Используемое на пярнуском заводе сырье, березовый шпон, заготавливается в Центральной Финляндии в городе Ээнекоски. Используемое для этого дерево поставляется из Финляндии, в основном из лесов, принадлежащих владельцам компании Metsä Group. Завод по производству шпона в Ээнекоски и завод по производству березовой фанеры в Пярну составляют одно целое, обе стороны которого должны вместе слажено работать. Планируется, что на полною мощность завод будет запущен к 2020 году, и для этого нужно набрать еще около 100 работников.

Строительство в Пярну завода по производству березовой фанеры началось в апреле 2017 года, и весной 2018 года оно было завершено. Завод построила местная компания Nordecon AS. Производственная деятельность официально была запущена 27 августа. Основное оборудование на завод поставили финские компании Raute Oyj и Pinomatic Oy.

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