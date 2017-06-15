Касса по безработице предложила правительству не менять ставки страховых взносов по безработице

Совет Эстонской Кассы по безработице сделал Правительству Республики предложение на следующие четыре года оставить прежний размер ставки страховых взносов по безработице, которая составляет 2,4%, из которых работники платят 1,6% и работодатели 0,8%.

”В следующие годы касса по безработице будет предлагать дополнительное обучение и переобучение для работающих людей всё в большом объёме, что позволит работникам без профессионального образования и с устаревшими навыками повысить свою квалификацию с помощью средств страхования от безработицы. Повышение квалификации людей является ясной инвестицией в экономику, а не одной строкой в бюджете. Так, сегодня совет единогласно решил, что ставка страховых взносов должна остаться на том же уровне что и прежде”, — сказал председатель совета кассы по безработице Пеэп Петерсон посредством пресс-релиза.

Со ставкой страховых взносов по безработице в размере 2,4%, валовый доход составит в 2018 году 181 млн евро, а доход со страховых взносов по безработице составит 184,4 млн евро. Согласно прогнозу, в следующем году на страховые взносы по безработице будет выплачено 59,8 млн евро, на возмещения по сокращению 14,7 млн евро и на возмещения по причине неплатёжеспособности работодателя 4,1 млн евро. Также социальный налог с возмещений будет выплачен на общую сумму 14 млн евро. Из средств, поступивших со страховых взносов по безработице, на оказание услуг для соискателей работы и работодателей в следующем году будет использовано 25,9 млн евро, также 15,5 млн евро на услуги по предупреждению безработицы, направленные на работающих людей, и 4,9 млн евро на услуги для целевой группы реформы трудоспособности — всего 46,3 млн евро.

Согласно прогнозу, который учитывает все доходы и расходы, связанные со средствами страхования от безработицы, имущество кассы по безработице уменьшится в 2018 году на 3,4 млн евро. К концу 2018 года предполагаемый размер нетто средств кассы по безработице составит 706,9 млн евро. По состоянию на конец прошлого года размер нетто средств кассы по безработице был 694,3 млн евро. В последующие годы средства страхования от безработицы с каждым годом будут уменьшаться в пределах от 1 до 8 млн евро, и к окончанию прогнозируемого периода, т.е. к концу 2021 года, предполагаемый размер нетто средств кассы по безработице составит 695,6 млн евро.