Касса по безработице начала оказывать поддержку при найме на работу беженцев

С 1 сентября в рамках услуги ”Мое первое рабочее место в Эстонии” Касса по безработице сможет предложить разнообразную поддержку тем работодателям, которые принимают на работу или у которых уже работает получатель международной защиты, т.е. человек, у которого есть статус беженца или который находится в состоянии дополнительной защиты, и если у него есть право работать в Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице по предупреждению безработицы и развитию навыков Керстин Холланд, ”Мое первое рабочее место в Эстонии” — это пакет услуг, который помогает повысить участие получателей международной защиты в трудовой занятости, а также поддержать их вливание в эстонское общество.

В рамках услуги ”Мое первое место работы в Эстонии” работодатель сможет ходатайствовать о пособии на выплату заработной платы, получении квалификации, обучении эстонскому языку и возмещении расходов на услугу переводчика во время работы. С 1 января 2018 года касса по безработице также начнет выплачивать плату за менторство.

В то же время условия услуги для трудоустройства молодых людей ”Мое первое рабочее место” станут также более разнообразными и гибкими. Услуга ”Мое первое рабочее место” с помощью пособия на выплату заработной платы и возмещения расходов на обучения поддерживает работодателей, которые принимают на работу зарегистрированных безработных в возрасте 16-29 лет, у которых нет опыта работы или он очень кратковременный.

С 1 сентября станли более гибкими условия получения пособия — например, если раньше нижняя возрастная граница составляла 17 лет, то теперь о пособии можно ходатайствовать и при трудоустройстве молодого человека в возрасте 16 лет, если у него закончено основное образование. Также отменено ограничение о наличии профессионального образования, а ограничения в части опыта работы стали более гибкими.

Также и в случае заключения срочного договора требования стали мягче — для получения пособия нужно заключить с молодым работником трудовой договор не менее чем на один год, раньше это было два года.