Касса по безработице ищет новых партнеров по учебной карте

Касса по безработице объявила сегодня дополнительный конкурс для организаторов обучения в рамках учебной карты.

На данный момент у кассы по безработице 375 партнеров по учебной карте, в т.ч. профессиональные и высшие учебные заведения.

Через Кассу по безработице и работающие люди могут пройти обучение по определенным специальностям, поэтому в первую очередь Касса по безработице ищет в партнеры такие фирмы по обучению, которые предлагают гибкий график посещения курсов и по основным сферам деятельности, где согласно исследованиям потребности в рабочей силе (исследования OSKA, которые проводит квалификационный центр Kutsekoda) в ближайшее время будет наблюдаться рост потребности в рабочей силе, и где спрос будет превышать предложение. С основными специальностями можно ознакомиться здесь.

Также Касса по безработице ищет фирмы по обучению эстонскому языку, которые в различных регионах Эстонии организовывают курсы по подготовке к сдаче уровневых экзаменов по эстонскому языку и которые одобрены Языковой инспекцией.

Эстонская Касса по безработице поддерживают людей на протяжении всей жизни: оказывает поддержку молодым людям в начале трудового пути, помогает в трудоустройстве людям, которые долгое время оставались без работы, помогает тем, кто переходит с одной работы на другую, а также оказывает поддержку в сохранении рабочего места работникам, у которых низкая квалификация или пониженная трудоспособность. В 2018 году в бюджете кассы по безработице почти 22 млн евро запланировано на обучение для рынка труда.

Для участия в конкурсе организаторы обучения должны подать заявление на портале Кассы по безработице. Заявления можно подавать до 30 апреля. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.