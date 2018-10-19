Касса по безработице: Интерес работающих людей к обучению значительно вырос, больше всего вакансий в промышленности

Однако в этом году значительно выросла численность работающих людей, которые при поддержке кассы по безработице поступили учиться на уровневое обучение или посещают курсы. Информацию о возможностях обучения для работающих людей можно посмотреть на сайте www.töötajaõpi.ee.

В третьем квартале обучение, предназначенное для работающих людей, начали около 800 человек. Подавляющее большинство из них было из Ида-Вирумаа и Харьюмаа (58% и 26% соответственно). По возрасту больше всего было людей 25-49 лет (65%), людей старше 50 лет было 30%. Больше всего пошли изучать эстонский язык, популярными были также курсы на социального работника, а также курсы в сфере лесоводства и деревообрабатывающей промышленности.

В третьем квартале этого года Касса по безработице стала выплачивать пособие на участие в уровневом обучении дополнительно еще более чем 600 людям, из которых две трети были безработными и треть работающими людьми. Больше всего человек начали обучение в Ида-Вирумаа, затем в Харьюмаа и Тартумаа. Самыми популярными были учебные программы по специальностям ИТ-сектор, работник по уходу, электрик, повар и руководитель деятельности.