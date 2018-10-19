Касса по безработице: Интерес работающих людей к обучению значительно вырос, больше всего вакансий в промышленности

В третьем квартале через Кассу по безработице в среднем было передано 5100 свободных рабочих мест, что составило на 3% меньше чем в третьем квартале прошлого года. Больше всего предложений о работе было для неквалифицированных рабочих (22%), ремесленников и квалифицированных рабочих (19%) и операторов станков и оборудования (19%).
По сравнению с прошлым годом в этом году заметно увеличился удельный вес вакансий для операторов станков и оборудования, а также несколько вырос удельный вес вакансий для ремесленников и квалифицированных рабочих.
Речь идет о сферах, в которых по данным барометра занятости кассы по безработице наблюдается нехватка работников. На рынок труда очень ждут, например, водителей лесовозов, и по-прежнему также ИТ-специалистов.
Касса по безработице поддерживает подготовку по тем специальностям, в отношении которых по оценке работодателей и экспертов наблюдается большой спрос, и по которым уже сейчас в достаточном количестве не хватает подходящих работников. Бесплатные курсы предлагаются людям, у которых нет профессионального образования или которые старше 50 лет.
Однако по сравнению с прошлым годом снизилось количество вакансий для работников сектора обслуживания и торговли, чиновников, специалистов высшего звена, техников и специалистов среднего звена, а также для руководителей.