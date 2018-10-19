19.10.2018, 10:00

Касса по безработице: Интерес работающих людей к обучению значительно вырос, больше всего вакансий в промышленности


rus.delfi.ee
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Töötukassa eksperiment
Töötukassa eksperimentFoto: Kiur Kaasik

В третьем квартале 2018 года в Кассе по безработице было зарегистрировано около 29600 человек, из них люди с пониженной трудоспособностью составили почти треть (32%). Ставка зарегистрированной безработицы в третьем квартале была 4,5%. На этом же уровне ставка зарегистрированной безработицы была и в третьем квартале прошлого года.

Однако в этом году значительно выросла численность работающих людей, которые при поддержке кассы по безработице поступили учиться на уровневое обучение или посещают курсы. Информацию о возможностях обучения для работающих людей можно посмотреть на сайте www.töötajaõpi.ee.

В третьем квартале обучение, предназначенное для работающих людей, начали около 800 человек. Подавляющее большинство из них было из Ида-Вирумаа и Харьюмаа (58% и 26% соответственно). По возрасту больше всего было людей 25-49 лет (65%), людей старше 50 лет было 30%. Больше всего пошли изучать эстонский язык, популярными были также курсы на социального работника, а также курсы в сфере лесоводства и деревообрабатывающей промышленности.

В третьем квартале этого года Касса по безработице стала выплачивать пособие на участие в уровневом обучении дополнительно еще более чем 600 людям, из которых две трети были безработными и треть работающими людьми. Больше всего человек начали обучение в Ида-Вирумаа, затем в Харьюмаа и Тартумаа. Самыми популярными были учебные программы по специальностям ИТ-сектор, работник по уходу, электрик, повар и руководитель деятельности.

В третьем квартале через Кассу по безработице в среднем было передано 5100 свободных рабочих мест, что составило на 3% меньше чем в третьем квартале прошлого года. Больше всего предложений о работе было для неквалифицированных рабочих (22%), ремесленников и квалифицированных рабочих (19%) и операторов станков и оборудования (19%).

По сравнению с прошлым годом в этом году заметно увеличился удельный вес вакансий для операторов станков и оборудования, а также несколько вырос удельный вес вакансий для ремесленников и квалифицированных рабочих.

Речь идет о сферах, в которых по данным барометра занятости кассы по безработице наблюдается нехватка работников. На рынок труда очень ждут, например, водителей лесовозов, и по-прежнему также ИТ-специалистов.

Касса по безработице поддерживает подготовку по тем специальностям, в отношении которых по оценке работодателей и экспертов наблюдается большой спрос, и по которым уже сейчас в достаточном количестве не хватает подходящих работников. Бесплатные курсы предлагаются людям, у которых нет профессионального образования или которые старше 50 лет.

Однако по сравнению с прошлым годом снизилось количество вакансий для работников сектора обслуживания и торговли, чиновников, специалистов высшего звена, техников и специалистов среднего звена, а также для руководителей.

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